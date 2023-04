Una vez más, la tarotista dominicana Vieira Vidente decidió barajar sus cartas y reveló detalles claves del matrimonio de Marc Anthony y la paraguaya Nadia Ferreira.

A través de su canal de YouTube, la astróloga compartió una noticia que asombró a sus seguidores. Entre su lectura analizó detenidamente el matrimonio entre el cantante de salsa y la modelo paraguaya, quienes contrajeron nupcias el pasado 28 de enero en Miami, Estados Unidos.

Al iniciar su interpretación, Vieira Vidente aclaró que sus predicciones se basan en el respeto, pues no pretende ofender en ningún momento a los artistas con sus presagios.

La pitonisa habló de los supuestos rumores que han surgido, los cuales apuntan a que Ferreira no se encuentra tan feliz como lo aparenta en sus redes sociales.

La mujer inició diciendo: "Ella se ve muy confundida, pero quiere que el amor siga creciendo. Pero no se ve muy enamorada, es más, el amor que ella tiene es al bolsillo y no a él como persona. Yo no puedo negar lo que veo y mentir aquí".

En una de las cartas salió el cuatro de espada, lo que significa, de acuerdo con la tarotista, que la mujer va a ser traicionada y que Marc le será infiel más adelante.

"Tiene tres espadas encima de su estómago, pero también tiene una espada debajo. Esto significa que le van a clavar el cuchillo por detrás. Ella va a ser traicionada por él con una mujer de piel clara, quien es bien bonita", dijo.

La mujer aseguró que muchos seguidores quieren ver a la pareja feliz; sin embargo, las noticias no son buenas, porque Ferreira está como la carta 7 de copas, "pidiendo ayuda al de arriba y a su familia”, según la pitonisa.

Vieira aseguró que la paraguaya es una mujer muy unida a su familia y, especialmente, a su mamá, pero llorará en silencio y derramará "lágrimas de sangre".

Se conoce que actualmente Ferreira está esperando un hijo con el cantante de ‘Vivir la vida’. No obstante, en un futuro podría quedar embarazada de otra persona. "Nadia, yo sé que pensaste que el día de mañana querías que tus hijos fueran del mismo padre, pero tristemente no va a ser así. Porque aquí te veo que vas a tener otros hijos con otro hombre".

Al finalizar el video, Vieira afirmó que no iban a durar mucho tiempo, porque se avecinaba una separación por lo laboral. Además, veía la intención que ellos tenían por arreglar su relación, pero el "amor no era lo suficiente grande" cómo el que él tuvo por Jennifer Lopez.

