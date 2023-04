Nuevamente, el metro de Medellín se convirtió en el escenario de una escena pornográfica. En las redes sociales está circulando el video de una mujer realizándose tocamientos con juguetes sexuales en uno de los vagones del sistema y también en el metro cable.



Se ha estado comentando que la grabación es parte de una producción audiovisual de plataformas de contenidos para adultos, por lo que la mujer sería una actriz porno. Si bien se desconoce la fecha del registro, ha causado indignación entre los habitantes de la capital de la ‘Eterna primavera’ y la Alcaldía.

Metro deMedellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

"Invitamos al correcto uso de las telecabinas, buses, tranvías y trenes que cada día sirven a casi un millón de usuarios en promedio y que diariamente aporta a mejorar la calidad de vida de todas las personas”, dijeron voceros de la Alcaldía ante la situación.



Usuarios también dejaron sus respectivos puntos de vista “Es lamentable y denigrante que se realicen actividades de pornografía en un espacio como el metro, que es un orgullo antioqueño, y que promueve conductas de respeto y convivencia”, dijo un usuario.



“Es preocupante ver cómo se está denigrando a la mujer de tal forma que se utilizan espacios públicos para alimentar un tema de morbo no solo visual, sino también comercial”, resaltó otra.



En las imágenes aparece una mujer que ingresa al sistema, al parecer, en la estación Alpujarra con una tarjeta cívica.



Más hechos similares



Actrices porno tienen sexo en el metro



No es la primera vez que estos hechos se presentan en este sistema de transporte, pues a mediados de 2022, una creadora de contenido para adulto extranjera, identificada como en redes sociales como EmilyRoseTv, decidió grabarse teniendo sexo con un hombre en el metro cable.



Asimismo, Kathalina Naranjo, una modelo para mayores de edad, también realizó una cinta pornográfica a finales del año pasado en el sistema de transporte de la capital antioqueña. La pieza audiovisual, que dura diez minutos, ya cuenta con más de un millón de reproducciones en una plataforma triple x.

El polémico video de Kathalina Naranjo fue publicado originalmente hace un año. Foto: Kathalina Naranjo y Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Universidad EAFIT



El pasado 13 de julio, la Universidad EAFIT protagonizó un escándalo nacional por la publicación de un video porno realizado en la biblioteca del campus. En el video se ve a una mujer recorrer los pasillos de la institución mientas chatea con un hombre a través de mensajes de texto. Acto seguido, se encuentran y empiezan a ejecutar actos lascivos.



La Universidad emitió un comunicado resaltando que fue una grabación realizada sin autorización: "Desde el momento que conocimos la situación dimos inicio a una investigación. El caso está reportado a las autoridades competentes para identificar a las personas involucradas y procurar el esclarecimiento de los hechos", dijo Eafit en un comunicado.



📌#Comunicado | Estamos al tanto de la existencia de un material audiovisual, grabado sin autorización o conocimiento alguno de la Institución, compartido en algunas redes sociales públicas y privadas, en el que se evidencia el uso indebido de espacios de la Universidad. pic.twitter.com/jgm4PhmNU8 — Universidad EAFIT (@EAFIT) July 13, 2022

Guatapé

La fiesta se hizo en un planchón que navegaba por las aguas de la represa. Foto: Cortesía

En septiembre del 2022, volvió a causar polémica un video de contenido sexual grabado en Guatapé. Si bien no se trató de una película porno, sí causó polémica el video de varias mujeres desnudas bailando a plena luz del día en un planchón en la represa.



Las involucradas, que realizan contenido erótico en la plataforma OnlyFans, se pronunciaron al respecto.



“Estamos virales por muchas noticias. nosotras solo nos estábamos divirtiendo y grabando cosas ricas para el azul. No se queden con las ganas de ver todo y si quieren ver la verdad regalito de bienvenida para todos los nuevos”, dijo una de ellas invitando a registrarse en su página.



Video porno en Piedra del Peñón



Por otro lado, el pasado 3 de abril, circularon videos de una pareja manteniendo relaciones sexuales en las escaleras de la Piedra del Peñón y por donde circulan cientos de personas diariamente.



De acuerdo con lo dicho en redes sociales, los protagonistas provienen de la ciudad de Bucaramanga. Se trataría Katty Blake, una reconocida actriz de contenido pornográfico, que visitó el sitio y aprovechó para grabar el material junto a un hombre para su perfil de Only Fans.



La joven trabaja como modelo webcam y también crea videos porno. Foto: Archivo particular / @KattyBlake_

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

