Filtran videos íntimos de 'tiktoker' mexicano Millos 999: esto dijo sobre la situación 

En las últimas horas, el reconocido 'tiktoker' mexicano Millos 999 ha acaparado la atención en redes sociales tras ser víctima de una filtración de videos íntimos.

Previamente, el creador de contenido había enfrentado amenazas similares relacionadas con la difusión de material explícito. En aquel entonces, el propio 'influencer' tomó la iniciativa de advertir a sus seguidores sobre el riesgo.

En México, donde Millos 999 reside, la divulgación de contenido íntimo sin consentimiento es un acto penalizado. Sin embargo, esto no ha impedido que varios usuarios en redes sociales y plataformas digitales comercialicen estos videos privados.

Millos 999 rompió el silencio

Millos 999 rompió el silencio sobre la reciente difusión de sus videos íntimos en redes sociales. En un emotivo metraje publicado en su cuenta de TikTok, se abrió sinceramente con sus seguidores sobre el origen de esta situación. Relató que todo empezó cuando una joven lo contactó a través de Snapchat. La conversación amena y la confianza que se desarrolló llevaron al 'tiktoker' a enviarle fotografías íntimas.



El creador de contenido compartió que, antes de su fama, la mujer logró ganarse su confianza a tal punto que accedió a enviarle fotos a petición de ella. Reveló que las poses solicitadas eran inusuales y, tras concluir la conversación, perdió contacto con la joven. Sin embargo, aproximadamente un mes después, ella reapareció intentando extorsionarlo con amenazas de exponer sus imágenes si no enviaba más, a lo que él se negó firmemente.

12 videos totalmente desnudo fueron filtrados en las redes sociales.



Está sufriendo acoso y bullying cibernético.



Supuestamente los videos fueron filtrados por una ex chica que conoció por snapchat.



Millos 999 cuenta con más de 6 millones de seguidores en sus plataformas. pic.twitter.com/jeuVW1Rq8y — PLAY1037FM (@Play1037Fm) January 16, 2024

Entre lágrimas, el 'influencer' recordó cómo enfrentó las amenazas negándose a ceder ante la presión. Confesó que, en un intento de tomar control sobre la situación, había compartido una imagen íntima propia en el pasado, pero vivió bajo constante temor de que la persona en cuestión difundiera más material. Finalmente, sus peores temores se hicieron realidad cuando sus videos íntimos fueron filtrados sin su consentimiento.

Millos 999 terminó su relato con un mensaje directo hacia la persona responsable de la filtración, expresando su dolor y frustración.



“Me lastimaste una vez, y tienes gente que opina como tú y me quiere seguir lastimando. Pero tú sabes que eso es todo lo que tienes encima de mí, ya no hay más. Tú no conoces de mí. Tú te chingast* a Millos 999. No estoy llorando porque estoy triste, estoy llorando por el estrés”, finalizó el 'tiktoker'.

¿Quién es Millos 999?

Este joven de 21 años se ha consolidado como una figura destacada en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumula más de 5 millones de seguidores.



Su fama inicial se debió a sus contenidos relacionados con la cocina, pero con el tiempo ha diversificado su oferta incluyendo segmentos como 'Get Ready With Me', donde comparte diferentes estilos de vestimenta para diversas ocasiones. Su influencia se extiende también a Instagram, donde supera el millón de seguidores, demostrando su gran alcance en el mundo digital.

