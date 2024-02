Videos muestran cómo Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole en el Super Bowl

Nicki Nicole confirmó por medio de sus historias de Instagram que Peso Pluma le fue infiel en medio del partido del Super Bowl que se jugó el pasado domingo 11 de febrero.



El artista mexicano fue visto en un casino de Las Vegas acompañado de una mujer de cabello negro, quien lo acompañó a la fiesta privada.



La noticia de la infidelidad y posterior ruptura fue dada por Nicki Nicole en sus historias de Instagram:



“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, dice el mensaje.



¿Cómo se enteró Nicki Nicole de la infidelidad de Peso Pluma?

Luego del partido del Super Bowl, Peso Pluma fue captado con una misteriosa mujer en el casino de Las Vegas y las imágenes se subieron a redes sociales como TikTok y X.



La artista no pudo asistir al Super Bowl con Peso Pluma porque el sábado 10 de febrero cumplió con una presentación en el Picnic Festival Centroamérica 2024, que tuvo lugar en Costa Rica.



Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Por lo anterior, Nicki Nicole solo se dio cuenta de la infidelidad de su pareja tras las publicaciones en redes, incluso, lo compartió en su mensaje.



“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, compartió la cantante de 'Dispara', quien decidió eliminar todas sus fotos con Peso Pluma de su muro de Instagram.

Una semana antes, el 4 de febrero, Peso Pluma y Nicki Nicole llegaron juntos a la alfombra roja de los Grammy, tras ganar el premio como 'Mejor Álbum de Música Mexicana', Pluma recibió un tierno mensaje por parte de su pareja.



“Estoy muy orgullosa de que haya ganado, se lo merecía muchísimo y me encanta poder acompañarlo hoy”, comentó la rapera durante una entrevista para Billboard. “Felicitaciones mi amor, el primero de muchos. Te amo. Peso Pluma, feliz de verte feliz”. escribió posteriormente en Instagram.

