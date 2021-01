10 videojuegos gratis, online y de moda para pasar la nueva cuarentena

Después de las nuevas y preocupantes cifras de casos positivos de covid-19 en el país, se han retomado medidas de confinamiento estrictas. La mayoría de ciudades están en alerta roja por riesgo de falta de camas UCI, respiradores y medicamentos para hacerle frente al virus.



Con este nuevo panorama, millones de ciudadanos vuelven a estar confinados en sus casas, pues las cuarentenas sectorizadas, toques de queda, y hasta los ‘pico y cédula’ que rigen en varios departamentos y ciudades del país obligan a una inmensa mayoría de personas a pasar más tiempo en sus hogares, donde muchas veces la monotonía suele estar a la orden del día.



Por eso, este listado de 10 videojuegos ‘online’ para disfrutar de partidas con amigos o con cualquier persona del mundo busca dar una solución a estos días lentos por los que estamos pasando.

'League of legends'

League of legends 'League of legends'.

Este videojuego, desarrollado por la compañía Riot Games, es una buena opción para quienes disfrutan las partidas multijugador en línea. Está disponible para descargar tanto en equipos que utilicen Microsoft Windows como macOS.



La versión para celulares 'League of Legends: wild rift', aún no está disponible para descargar en Colombia.



'LOL', como también es conocido, es un juego de estrategia por equipos, conformados por 5 jugadores. Cada uno posee una base, la cual se debe proteger a toda costa. El objetivo es destruir la base del equipo contrario.



En el campo de batalla ambos equipos deberán idear un plan para despejar el camino que lleva a la base de los contrincantes para luego destruirla.



'Valorant'

Valorant 'Valorant'.

En 2020, Riot Games lanzó al público este videojuego de disparos tácticos que también se juega por equipos. No obstante, sólo está disponible para equipos con Microsoft Windows.



Los jugadores pueden escoger entre varios personajes que tienen habilidades específicas. Luego, decidirán si forman parte del equipo atacante o del defensor. Cada equipo tiene 5 miembros.



El equipo atacante tiene una bomba que debe proteger y, posteriormente, detonar, mientras que los defensores deben idear la manera de desactivarla, si lo hacen, obtendrán un punto, pero si los atacantes consiguen detonar la bomba con éxito, el punto será para ellos.



Para la batalla, el videojuego ofrece una gran variedad de armas, las cuales tienen diferentes patrones de retroceso, lo que dificulta o facilita la precisión de los disparos.



El equipo que consiga 13 puntos ganará la partida.

'Fortnite'

Fortnite 'Fortnite'.

Desde su lanzamiento, en 2017, 'Fortnite' ha ganado varios premios en la industria de los videojuegos, por ejemplo, los Webby Awards y los Game Critic Awards, ambos en 2018.



En 'Fortnite Battle Royale', 100 jugadores son ubicados en una isla. Allí deben conseguir armas para deshacerse de los demás jugadores. El ganador será el último que consiga quedar en pie.



Otra de las versiones del juego es 'Fortnite: salvar el mundo'. Esta se juega en equipo y consiste en derrotar a unas criaturas similares a los zombies, las cuales amenazan a los habitantes del juego. Además, deben cumplir con varias tareas, como rescatar a personas en peligro o recopilar datos y armas.



Esta última versión solo está disponible para Windows, macOS, PlayStation 4 y Xbox One, mientras que Battle Royale también se puede descargar para Nintendo Switch y dispositivos iOS y Android.



'Call of duty: warzone'

Call of duty 'Call of duty: warzone'.

La versión gratuita del reconocido juego bélico 'Call of duty' está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y Microsoft Windows.



En cada partida arrancan 150 jugadores, los cuales llegan a la zona de guerra en un paracaídas. Una vez están en el terreno, deberán dispararle a los demás jugadores.



Con el paso del tiempo, el espacio de la partida se reduce, lo que obliga a que los jugadores estén cada vez más cerca y se vean obligados a matarse entre ellos. Si el jugador no se moviliza a los espacios delimitados, un gas acabará con su vida.



Cuando alguien muere es transportado a otra zona, en la que puede participar en combates con otros jugadores que han sido expulsados de la partida original, los ganadores tienen la oportunidad de revivir.



'Apex legends'

Apex legends 'Apex legends'.

Un nuevo salto para los juegos de género ‘battle royale’ es 'Apex Legends', lanzado en el año 2019 para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Fue desarrollado por Respawn Entertainment y publicado por Electronic Arts.



Suele recibir elogios por quienes lo han jugado debido a la impecabilidad de sus personajes, las armas y la buena calidad referente a su jugabilidad. Su modo competitivo ‘online’ lo hace divertido y una excelente opción para pasar una buena tarde de amigos, y lo mejor es que todas esas ventajas se obtienen sin pagar ni un peso.



Este juego es conocido por seguir las reglas de lo que es un ‘battle royale’. Por el momento solo cuenta con un mapa conocido como ‘Cañón de los reyes’ donde se enfrentan jugadores: todos entran con las mismas condiciones y deben ir sobreviviendo poco a poco con los recursos que aparezcan. Al final, como siempre, gana el último con vida.



Los personajes suben de nivel de acuerdo a la experiencia que ganen en cada partida.

'World of Warship'

World of wordship 'World of Warship'.

Los videojuegos de estrategia suelen ser interesantes. Este no es la excepción.



Lanzado en el 2015 para Microsoft Windows y desarrollado por Wargaming y Lesta Studio, World of Warship es un videojuego multijugador de descarga gratuita que trata sobre acción naval.



Consiste en realizar misiones con tripulación, quienes son otros jugadores y, por medio de un chat, pueden mantenerse en constante comunicación.



La dinámica esencial es enfrentarse a otra flota de barcos y derrotarla.



'Brawlhalla'

Brawlhala 'Brawlhalla'.

Los videojuegos de lucha son unos de los más apetecidos por su exigencia a la hora de aprender comandos. En este tipo de dinámicas, un 'buen combo' suele asegurar victorias.



Brawlhalla es un juego de lucha, gratuito que fue desarrollado por Blue Mammoth Games y publicado por Ubisoft para Microsoft Windows, Xbox One, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, además de dispositivos con sistemas iOS y Android.



Hay más de 40 ‘leyendas’ como se le conoce a los personajes, y el jugador puede convertirse en una.



Todos los personajes están equipados con conjuntos únicos de movimientos, habilidades, estadísticas, combinaciones de armas y estilo para que se ajusten al estilo de juego de cada quien.



La finalidad es aprender a dominar cada una de las habilidades y, a elección propia, manejar un solo personaje a la perfección o tener un conocimiento de todos.

'Dota 2'

Dota 2 'Dota 2'

Pertenece al género de videojuegos de arena de batalla en línea Arts. Comúnmente es comparado con el popular 'League of legends' debido a que la dinámica de juego es similar.



Se puede jugar en línea en un computador de escritorio. En cada partida hay dos equipos que normalmente están compuestos por cinco jugadores cada uno. Es por eso que es un juego orientado al trabajo en equipo, por lo cual la comunicación entre los integrantes de un mismo conjunto es fundamental.



Cuenta con doce modos de juego. El objetivo primordial en casi todos es que los héroes, es decir los personajes, destruyen la torre central de sus rivales, que se conoce como Ancient.

'Dota 2' fue lanzado en 2013 y en la actualidad cuenta con más de 40 millones de usuarios.



'Smite'

Smite 'Smite'.

Es un juego con vista de tercera persona, también de la misma línea de Moba y de acción.



Fue creado y publicado por Hi-Rez Studios para Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch.



Con más de 35 millones de jugadores alrededor del mundo, ofrece horas de entretenimiento acompañado de unas buenas risas.



Entre los personajes están dioses mitológicos y lo que hace el juego es adaptar la mitología a las nuevas herramientas tecnológicas para pasar un buen rato y distraerse de la realidad.

'Destiny 2'

Destiny 2 'Destiny 2'.

Este videojuego de disparos finaliza la lista, fue desarrollado y publicado por Bungie. Se lanzó en el 2017 para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows.



Es una continuación de Destiny, que funciona en primera persona, multijugador y que, desde el 2019, puede descargarse totalmente gratis.



Desde que es gratis se pueden encontrar sus contenidos originales y para el multijugador hay que cumplir con las misiones que se ponen en el mapa.



Dependiendo del modo de juego, hay que acabar con los enemigos que rodean al equipo.

