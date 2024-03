Videojuegos: ¿cuáles han sido las mejores consolas fabricadas en la historia?

En la historia del mundo gamer hay varias consolas han dejado una huella imborrable, pues muchas de ellas han revolucionado el mercado y le han brindado a sus usuarios diferentes formas de jugar videojuegos.

Vale la pena mencionar que la popularidad de los videojuegos se dio a finales del los 80’s, con la llegada Nintendo Entertainment System (NES), una consola introdujo varios juegos que marcaron la historia como 'Mario Bros', 'Mega Man', 'Final Fantasy', 'The Legend of Zelda', 'Contra', entre otros.

Con el paso de los años los consolas de videojuegos han ido modificándose han mejorado los gráficos, la jugabilidad y otros aspectos. A continuación le mostraremos algunas de las mejores consolas de la historia, según el portal especializado ‘3D Juegos’.

Nintendo Entertainment System (NES)

El Nintendo Entertainment System (NES) es una de las consolas de videojuegos más icónicas de la historia. Esta fue lanzada por Nintendo en 1983 en Japón y en 1985 en Norte América.

Esta tenía un diseño gris y su sistema de cartuchos intercambiables. En su catálogo de juegos incluyó clásicos como Super Mario Bros, The Legend of Zelda y Metroid, sentando las bases para muchas de las franquicias y géneros que aún son populares hoy en día.

El NES no solo fue un éxito comercial, vendiendo millones de unidades en todo el mundo, sino que también tuvo un impacto cultural significativo, cambiando la percepción pública de los videojuegos.

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Fue lanzado en 1990 por Nintendo. Esta consola representó un salto significativo, pues tenía un procesador más potente y gráficos mejorados, el SNES ofreció una experiencia de juego más avanzada y envolvente que su predecesor, el NES.

Por estas mejoras, El SNES se convirtió rápidamente en un éxito y se vendieron millones de unidades en todo el mundo. Además, este consolido el dominio de Nintendo en la industria de los videojuegos.

PlayStation (PS1)

Fue lanzada en 1994 por Sony Computer Entertainment y ofrecía unos gráficos en 3D impresionantes y una jugabilidad más avanzada que sus predecesoras. Además, introdujo franquicias icónicas como Final Fantasy, Metal Gear Solid y Resident Evil, que se convirtieron en pilares de la industria.

La PlayStation tenía un catálogo diverso de juegos que abarcaba una amplia gama de géneros, desde juegos de plataformas hasta juegos de rol, lo que la convirtió en una plataforma versátil y popular entre los jugadores de todo el mundo.

Nintendo 64 (N64)

En 1996 Nintendo presentó un cambio revolucionario en la industria de los videojuegos al introducir gráficos tridimensionales de alta calidad y un innovador controlador con joystick analógico en la Nintendo 64.

Fue una de las primeras en utilizar cartuchos de juego con memoria flash, lo que permitía tiempos de carga más rápidos y una mayor capacidad para juegos expansivos. Algunos de sus juegos emblemáticos son Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time y GoldenEye 007.

PlayStation 2 (PS2)

En año 2000 sony lanzó al mercado la PlayStation 2 (PS2), esta tenía un potente hardware y su amplio catálogo de juegos, que incluía éxitos como Grand Theft Auto: San Andreas, Final Fantasy X y Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Esta consola marcó la historia, pues fue pionera en la reproducción de DVD, lo que la convirtió en un centro multimedia completo para los hogares de millones de personas en todo el mundo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias