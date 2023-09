Yina Calderón es una personalidad de la televisión y las redes sociales. Se hizo conocida por su participación en el reality show colombiano ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en su versión del año 2013. Sin embargo, después de su estadía en el programa, se ha mantenido en el ojo público debido a controversias y polémicas que ha generado con sus cirugías y declaraciones.

La empresaria ha sido objeto de discusión en las redes sociales debido a sus decisiones, opiniones y relaciones. El escándalo más reciente en el que se encuentra involucrada tiene que ver con el ‘desplante’ que le hizo a Flavia Dos Santos, al abandonar el set del programa ‘Hablando claro’ que la psicóloga dirige.

También puede leer: Tras su éxito en los VMA’s, Shakira anunció su nueva canción 'El Jefe'

Calderón fue de las primeras invitadas al programa de la sexóloga Flavia Dos Santos y junto a su hermana Leonela, quien expuso uno de los ‘problemas’ que tiene la DJ, con el objetivo de encontrar una solución.



“Necesito que me ayuden con ella para que no vuelva a sentir nada. Para mí es muy duro lidiar con eso de que se le sube el muerto, me toca aguantar todo. Lo que más me da miedo es que ella, pensando que está en un sueño, se tire por el balcón”, dijo la hermana de Yina Calderón.



La producción invitó a un sacerdote especialista, quien intentaría encontrar una explicación al presunto ‘trastorno’ que presenta la famosa influencer, sin embargo, los argumentos del cura no convencieron a la DJ, quien de inmediato mostró su molestia y abandonó el set de grabación, indicando: “Yo pensé que acá iba a haber un psicólogo que me iba a ayudar (…). Los curas poco me agradan, yo veo a Dios desde mi punto de vista. Siento que este tema es más psicológico”.

Yina Calderón está poseída, con que eso era? misterio revelado del por qué ella es así#HablandoClaro #HablanClaroConFlavia pic.twitter.com/0kY9wnLwKV — Perseus (@PerseusRage) September 13, 2023

Le puede interesar: 'Nunca volveré a ser un meme': el mensaje de Selena Gómez por gestos en los VMA

Las cámaras la captaron fuera del set de grabación, dónde muy ofuscada dijo: “Nada, amigo, se pasan allá adentro. Terrible, yo vengo a hablar de un tema y ese señor sacerdote no sabe ni dónde está parado, mi hermana con esa lloradera. Muchas gracias al canal, de verdad todo es muy lindo, pero ese padre es terrible. Siento que son groseros. Mi caso es normal y ellos hablan de exorcismo”.

¿Por qué Yina Calderón abandonó el programa?

Tras la emisión del capítulo del programa de RCN, ‘Hablando Claro’, la empresaria huilense acudió a sus redes sociales, para explicar a sus miles de seguidores, los motivos por los que reaccionó de esta manera.

Yina Calderón soltó la lengua detrás de su reacción en el nuevo programa de Flavia Dos Santos en RCN, Hablando Claro pic.twitter.com/7JPMIhqiIk — Ana (@PuraCensura) September 13, 2023

Lea también: Video: madre se confiesa y asegura que no soporta a su familia, 'tengo hasta alergia'

“Leonela me engañó. Quiero decirles que esta me dijo que era una entrevista normal, cuando me llevó por allá a que me hicieran un exorcismo”, dijo Yina Calderón, asegurando que no conocía el formato del programa de televisión.



“Leonela pensó que yo me iba a reír y yo me fui largando del set de una”, agregó.



Además, reprochó el señalamiento que le hicieron en el programa, diciendo: “Que porque uno se toma un trago, entonces lo asustan. Entonces deberían asustar a toda Colombia porque toda Colombia toma licor”.

‘No pude con ustedes’: Yina Calderón anunció su retiro de redes sociales

Más noticias en EL TIEMPO