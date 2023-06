En redes sociales, se conoció la historia de un usuario, quien tras una ruptura amorosa, tomó la drástica decisión de destruir la casa de su suegro. En las imágenes se observan los ladrillos y escombros que quedaron de la edificación.

A través de TikTok, el internauta @jano055 compartió un video que se hizo viral. Allí mostró cómo destruyó la propiedad de su expareja. Además, dejó claro que no es una buena idea construir en la casa de los suegros.

El hombre, quien fue desalojado de la vivienda, decidió regresar al lugar; sin embargo, nadie esperaba lo que iba a hacer. En el metraje, se observó cómo demolió todas las estructuras, los pisos y las paredes que tenía la casa.

"Me botaron, pero me llevo la casa que hice. No construyan en casa de sus suegros", se lee en la descripción del clip.

La historia expuso lo complejo de las rupturas amorosas, más si tienen bienes en común, pues el usuario construyó una propiedad en el terreno de sus suegros y nunca se imaginó que un día lo iban a sacar de ahí.

Su historia se hizo viral y muchos Internautas quedaron asombrados con su reacción. Mientras unos lo apoyaron, otros le aconsejaron que no era la manera de actuar, pues pese a que la propiedad la había construido él, habían "mejores formas de solucionarlo".

"A mí dolería romper algo que me costó", "Creo que hay formas de recuperar lo invertido", 'Yo haría lo mismo, aunque me dolería todo el esfuerzo que invertí" y "Las separaciones son complejas", fueron algunos de los mensajes de los internautas.

Este particular hecho ha generado un debate sobre las relaciones en pareja y los límites emocionales que hay que poner después de una ruptura. Además, puso sobre la mesa las decisiones impulsivas que pueden generar "problemas mayores".

Otro usuario compartió su experiencia, bajo la misma descripción: "No construyan en terreno de sus suegros". Mientras se observa a un hombre demoler las paredes de la vivienda.

El metraje fue subido por @yobethsanz, quien escribió en el metraje: "Me botaron, me voy, pero me llevo mi casa".

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO