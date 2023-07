El nombre de Karol G no ha dejado de aparecer en todas las redes sociales y en la prensa nacional e internacional, pues su carrera, en estos momentos, se encuentra en el punto más alto de fama, gracias al lanzamiento de su último álbum 'Mañana será bonito'.

Por su música y personalidad, la paisa ha llegado a posar en prestigiosas revistas del mundo, a participar en los shows de televisión más reconocidos, estando en la semana de la moda, ha hecho parte del soundtrack de la película de Barbie y en un mes iniciará su gira por Estados Unidos.

En esta ocasión, en su cuenta de Instagram, Karol G le quiso hacer un regalo a sus fans y para hacerlo lanzó una nueva canción, titulada ‘S91’ mostrando su agradecimiento con Dios y asegurando que el lanzamiento decidió hacerlo el 13 de julio, ya que el 13 es su número favorito espiritualmente.



En el videoclip se puede ver a la paisa arrodillada en el desierto con un traje de malla negro y con su cabello rosado, el cual tiene unas trenzas de color negro. En la siguiente escena se ve a un grupo de bailarines y actores dispuestos a iniciar una batalla y corren para atacar a su objetivo.

Esta canción tiene como fuente de inspiración un versículo del Salmo 91 de la Biblia “pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti nada pasará”.

Así mismo, en las imágenes del video oficial se puede ver a Karol G en una iglesia orando y en las calles de París cantando y bailando muy feliz.



La cantante aseguró en su cuenta de Instagram tras el lanzamiento que: “cuando estamos en una situación difícil, dolorosa, incómoda, la evitamos, no la aceptamos, nos oponemos, cuando en realidad a veces solo deberíamos dejarnos llevar porque Dios, el universo o en lo que sea que tú creas, tiene un plan mucho mejor. Enfócate en ti y en tus fortalezas, lo demás son cosas que aparecen en la vía, que cuando las pasas ellas se quedan ahí, en el camino”.

Letra de ‘S91’



Hice un flow nuevo pa’ que analicen

[?] que pise desde que el avión aterrice

Tengo a los míos felices, eso es lo que siempre quise

Yo no tengo gente que me envidie, yo lo que tengo son aprendices



Quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pеro el flow no está a la venta

No, no sе vende ni se presta

Desde lejos se los ve que quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No, no se vende ni se presta



La G está rompiendo en lo que se espera

Y yo sé que a muchos les desespera

De to’os los estilos, to’as las maneras

Parezco Goku con las siete esferas

La paisa llevando la delantera

Dejándola alta como quiera

Tengo manes peleándose por mí

Sí, también las disqueras

Y si les duele que la esté rompiendo como se supone, pues mala mía

Puedo vivir como cuatro vidas sin trabajar solo con mis regalías

Tengo gente que no me creía trabajando en mi compañía

Y mujeres que me dicen que por mí, de bando sin miedo se cambiarían

La Bichota, la dura, la tipa, rompe el show hasta cantando con gripe

Llegó a España y me dicen: “Tía, tú te mandas un flow de la hostia que flipas”



Siete-cero hace rato pasé, mi fandom y yo somos inseparables

Me siento increíble, me siento imparable



Quie-Quie-Quie-Quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No, no se vende ni se presta (Desde lejos se los ve)

Que quieren ser como yo, ya los vi

Pero el flow no está a la venta

Yo lo siento, pero el flow no está a la venta

No, no se vende ni se presta

