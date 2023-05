Grupo Firme es una agrupación de música regional mexicana que ha cobrado relevancia con canciones como 'Ya Superame' y 'Cada Quien', colaboración con el colombiano Maluma. De ahí la fama de su vocalista, quien se hace llamar Eduin Caz, cantante de 28 años que en varias ocasiones ha protagonizado momentos que dan de qué hablar.



El más reciente ocurrió en Chicago, Estados Unidos, donde se encontraba como parte del Sueños Festival 2023.



(Lea también: Juanes comparte tiempo en familia mientras promociona su nuevo álbum).

En video quedó grabado el momento cuando se atrevió a lanzarse al público, como suelen hacerlo las estrellas de rock, pero ninguno de sus seguidores lo atajó. ¿El resultado? Cayó al suelo.

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se lanzó al público en un concierto de Estados Unidos, sin embargo, terminó “besando el suelo” porque sus fanáticos no alcanzaron a atraparlo.



Este hecho se registró en el evento Sueños Festival 2023 en Chicago, Estados Unidos. pic.twitter.com/CFe4Ke8lfS — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) May 30, 2023

Otro clip, grabado desde un ángulo diferente, muestra que no se equivocó al calcular la distancia, mas bien el público no se esperaba el movimiento y muchos de ellos seguían sosteniendo sus celulares, así que no podían atraparlo.



De hecho, el mismo festival desde su cuenta oficial bromeó al respecto con la frase: "El mundo es de los aventados".

¡El mundo es de los aventados! 😂



Eduin Caz (@eduin_caz) gracias por el show 🫶 pic.twitter.com/OVaYUSAUfJ — Sueños Festival (@SuenosFestival) May 30, 2023

(Siga leyendo: Jhonny Rivera revela una experiencia paranormal que vivió: ‘quede frío’).



Anteriormente, Caz se había lesionado una de sus rodillas durante su gira 'Hay que conectarla'.



Hace unas semanas circularon en TikTok los videos en los que se le vesubiendo al escenario sobre una plataforma en movimiento que lo impulsaba. Sin embargo, no contó con que dicho tramo del escenario quedaría flojo, por lo que al brincar su pierna le hizo una mala jugada y dio algunos pasos atropellados hacia el frente.

Más noticias

- 'La Sirenita': conozca la millonada que costó el cabello de Halle Bailey en la película

- Raquel Perera, exesposa de Alejandro Sanz, habló de la situación del cantante

- Yeison Jiménez asegura haber sido víctima de brujería: ‘Trataron de matarme’

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EL UNIVERSAL (GDA) - México