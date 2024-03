Video | Visitó a su esposo en el hospital y descubrió a su amante: '¿Lo tengo que seguir cuidando?'

Un hecho insólito se viralizó en las redes sociales luego de que una mujer que se encontrara cuidando a su esposo en el hospital se encontrara con la amante, quien también quería a velar por la salud del hombre.

El hecho fue grabado por la esposa del hombre, quien llegó minutos antes a cuidar a este hombre: "A mi esposo le hace falta la amante ¿cómo ven?", dice de manera sorpresiva al ver que otra mujer ingresa a la habitación a cuidarlo.

De manera irónica le pregunta a las personas si el cuidado de su esposo debe estar al cuidado de ella o de la otra mujer que apareció en la escena.

"Estoy cuidando a mi esposo, me vengo aquí a desvelar, a estar a una silla donde no se duerme, lo traje a emergencia y quieren que me vaya porque quiere que la amante se quede", puntualiza la mujer.

Mientras graba la bochornosa escena, la supuesta amante se da el tiempo de saludar a la cámara, incluso, de reclamarle con gestos al hombre quien se encuentra con suelo y oxígeno.

"Este hombre va para largo, ya tenemos cinco días aquí y faltan tres días más", dice la esposa, preguntándose si debería estar o no al cuidado de este hombre que le estaba siendo infiel.

La mujer que graba el video asegura que no sabe qué hacer, pues después de que él salga del hospital tendrá que tener una serie de cuidados que no sabe si debería dárselos o esperar a que su amante lo haga.

Luego de hacerse viral este video, muchas personas comenzaron a comentar lo que debería hacer la mujer: "Pero que falta de dignidad la de esa señora, todavía dice: 'Por favor díganme que debo hacer'", "Lo ideal sería que se pongan de acuerdo y se turnen, una de día y la otra de noche, así descansan las dos", "Extraño los tiempos de cuando había vergüenza".

