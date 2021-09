Trabajador destruyó baño que remodeló porque no le pagaron

Un contratista de Colorado, Estados Unidos, mostró su enojo y se desquitó rompiendo con un mazo la remodelación que había terminado.



El video viral de su comportamiento fue visto en más de una red social como YouTube y Facebook.



El constructor denunció a la dueña del inmueble porque se negó a pagarle por sus servicios.



Según lo informado por la cadena de noticias ‘KRDO’, Amber Trucke debía pagar alrededor de 7.500 dólares (aproximadamente 28 millones de pesos) a la empresa Dream Home Remodels por renovar el cuarto de baño.



Sin embargo, la mujer tan solo canceló 3.300 dólares (12.6 millones de pesos). En su defensa, aseguró que el trabajo que habían realizado en su casa no le había “impresionado”.



Además, Trucke reveló que quiso investigar a fondo antes de pagar el 100 por ciento del monto total: “Quería ser sorprendida y no estaba impresionada. Pero sabía que volvería el viernes para limpiar las cosas y pensé que tal vez estaría más impresionada entonces. Por lo tanto, no les iba a pagar hasta que viera el producto terminado”.



Tras esta actitud, los informes revelan que Terry James Gregory y Jordan Cazars, copropietarios de Dream Home Remodels destruyeron la ducha renovada.



“He invertido semanas en esto. Miles de dólares (…) ¿Alguien me va a pagar? (…) Déjame decirte algo. Ningún contratista en el Estado de Colorado arreglará eso cuando se enteren que lo devolví porque ella se negó a pagarme”, se ve aGregory gritando mientras golpea con un mazo las baldosas y paredes del baño.

El video fue compartido inicialmente en Twitter, y no tardó mucho para hacerse viral en esta y otras redes sociales.



A raíz de esto, varios internautas no esperaron en reaccionar, algunos con opiniones a favor de Trucke y otros apoyando la actitud de Gregory.



Los dueños de Dream Home Remodels aseguran que después de esto han recibido amenazas contra sus vidas.



Por otro lado, los propietarios de la empresa dieron a ‘KRDO’ la declaración donde aseguran que su trabajo no solo consistía en remodelar la ducha del baño.



“Después de varias semanas de trabajo para un cliente, la comunicación se interrumpió al final de un proyecto. No se expresó ningún disgusto y procedimos a solicitar el pago del proyecto al final del día", contó la compañía.



Es más: “la comunicación se rompió aún después de eso y resultó en que nuestra empresa recuperara una ducha de azulejos. Lamentamos que este contrato se estropeara”, aclaró la empresa.



Además, enfatizó: “Nunca ha sucedido antes y no es algo que se haga una práctica regular. Había otros proyectos incluidos en el contrato que ella tampoco está dispuesta a pagar, incluido un tocador, espejo, artefacto de iluminación, dos ventiladores de techo, trabajos de plomería, reparación de marcos podridos en sus paredes y reemplazo de la puerta exterior”.



‘KRDO’ reveló que Trucke habría presentado un informe al Departamento de Policía de Colorado donde se asegura que se está “investigando el incidente, pero no se sabe si la destrucción del baño justifica cargos criminales”.



Al respecto, la mujer alegó: “Esto fue más que destrozar mi baño (…) Mi sentido de seguridad se ha ido”, sentenció.

*Con información de El Comercio / GDA (Perú)