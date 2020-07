El experimento de un profesor para medir efectividad de los tapabocas

Con un curioso experimento, Bill Nye, uno de los educadores, científicos y presentadores más reconocidos en Estados Unidos, intentó mostrar la efectividad de diferentes tipos de tapabocas.



A través de dos videos publicados en su cuenta oficial de Tik Tok, el 9 de julio, Nye utilizó una vela encendida para probar con cuál tapabocas la llama se apagaba mientras él soplaba.

Para empezar, el presentador explicó cómo las partículas se mueven mientras se habla, justificando la necesidad de tener un buen tapabocas para protegernos y proteger a los demás. “Esto es literalmente una cuestión de vida o muerte”, dijo en el video.



El primer intento lo hizo con una bufanda gruesa de lana y, al soplar la vela, no demoró en apagarse. “Esta solo sirve para mantener mi garganta caliente”, fue la conclusión del también ingeniero mecánico.



Después, intentó con una mascarilla casera, que tiene dos capas de tela. En esa ocasión la vela no se apagó a pesar de que Nye sopló con mucha fuerza en repetidas ocasiones. Finalmente, el educador usó un tapabocas N95, que es el recomendado para profesionales de la salud y, de nuevo, la llama permaneció encendida.



“La razón por la que debes llevar una mascarilla es para protegerte, seguro. Pero el principal motivo por el que quiero que lleves una mascarilla es para protegerme a mí mismo de ti y de que las partículas de tu sistema respiratorio no lleguen a mi sistema respiratorio”, afirmó Nye en un tono jocoso durante el segundo video publicado.



Tras su difusión en diferentes redes sociales, el video se hizo viral y ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

La publicación se da en medio de una serie de conflictos que se viven en Estados Unidos por el uso del tapabocas. Por ejemplo, hasta el pasado 13 de julio se vio por primera vez al presidente Donald Trump utilizando una mascarilla para un evento público.



“Nunca he estado en contra de las tapabocas, pero creo que tienen un tiempo y un lugar”, afirmó ese día en una declaración en la Casa Blanca.



De acuerdo con el medio ‘The New York Times’, se han llegado a presentar protestas en las calles de California, Texas y Florida de quienes defienden las directrices de Trump y otros que reclaman el uso de tapabocas obligatorio.



Hasta el 15 de julio, Estados Unidos es el país con más casos de contagio de coronavirus en el mundo, con un total de 3,48 millones de personas. Además, 138.000 habitantes han fallecido en este país por esta causa.



