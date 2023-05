Recientemente, se viralizó un video en TikTok en el que se ve a una joven besándose con el que parece ser el amigo de su novio, sin importar que este último estuviera allí presente.



El hecho ocurrido en la Feria Nacional de San Marcos, que se celebra cada año durante el mes de abril en el estado de Aguascalientes, México, fue criticado y hasta ovacionado entre los usuarios de la red social.

El clip publicado por la usuaria @genemerchant con la etiqueta "Lo que pasa en la Feria de San Marcos, se queda en la Feria de San Marcos”, en el que deja ver el particular suceso que algunos juzgaron como un claro ejemplo del popular concepto "date cuenta", cuando sé es víctima de infidelidad.



El clip enfoca a una pareja acompañada por dos hombres durante las festividades, donde se evidencia a la mujer besándose con uno de ellos, mientras su novio tiene el brazo izquierdo encima de sus hombros, al tiempo que habla con el otro sujeto.



Ante el acontecimiento, las críticas de los seguidores de la cuenta, y los internautas que se toparon con tremenda escena, no se hicieron esperar, pues allí se podía leer comentarios como "Labios compartidos", haciendo mofa con el éxito de la agrupación mexicana, Maná, así como: "Si eso hace en su presencia que ha de hacer en su ausencia", y "Amigo ahí no es" a manera de advertencia.

En la cuenta se pueden leer algunas opiniones de los seguidores respecto al video. Foto: Tiktok:@genemerchant

De igual forma, también hubo espectadores que apoyaron la iniciativa de la joven, "Nosotros con mi ex éramos así en el grupo de amigos, todo consensuado", "Así quiero una relación de mi esposo y mi amante, los quiero a los dos" y "Al vato ni le molesta que le besen a la novia, ¿por qué a ustedes sí?", entre otras opiniones.



No obstante, queda la duda de si el joven en realidad no se dio cuenta de lo que ocurría frente a sus ojos, o si solamente prefirió ignorar el suceso para seguir disfrutando al ritmo de las festividades, ya que posteriormente, se ve como unos instantes después de lo ocurrido besa a su compañera.

El beso de 'Epa Colombia' y Lina Tejeiro



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

