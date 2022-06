En el canal 'Buenos Días Perú' se dio a conocer un video que ha estado rondando en Facebook, desde el pasado 8 de junio, en el que se puede observar cómo una madre reprende fuertemente a su hija en una discoteca por haberse escapado de su casa, el cual desatado una lluvia de críticas en Perú.

En el clip, primero aparece la joven en el establecimiento nocturno, vestida de blanco, bebiendo y bailando. Sin embargo, al parecer no había pedido permiso, pues su madre llegó enfurecida al lugar para sacara de allí.



Los hechos ocurrieron en Pacasmayo, en el estado peruano de La Libertad. La adolescente reaccionó molesta y avergonzada de que su madre la sacara del bar, pero eso sólo empeoró la situación, ya que la señora comenzó a golpearla con un cinturón.



El video no tardó en hacerse viral y surgió una ola de críticas por parte de los internautas.



Algunos defendían el actuar de la madre, señalando que la joven seguramente se había escapado y que con el castigo “no le quedarán ganas de salir de fiesta en un buen rato”. También decían que cuando la madre ya no esté, la hija valorará las enseñanzas.

Otros usuarios expresaron su inconformidad con el castigo, señalando que la madre convirtió a su hija en el blanco de las burlas y que no era la manera correcta de reprenderla.



Otro casos similar

Hace apenas unos días se difundió otro video de un maestro en el centro educativo San Felipe 1206, que golpea a un alumno con el cinturón, al ver que el estudiante estaba pateando a un compañero.



El profesor fue absuelto de las acusaciones y defendido por los padres de familia. El docente dijo que la educación no es sólo “llenar cuadernos”, sino “enseñar valores”.

