Las cámaras de seguridad de un barrio en la ciudad de Córdoba, Argentina, captaron el momento en que un ladrón le arrebata la bicicleta a un adulto mayor a plena luz del día. Sin embargo, el fin del atracador no pudo consumarse gracias a la oportuna y aparatosa respuesta de un ciudadano.



(Siga leyendo: ¿Indirecta para Karol G? 'Ex' de Feid canta fuerte letra de 'Mi Exxx' de Anuel).

El suceso, que se produjo el pasado sábado 6 de mayo, en el barrio Ituziangó, lo protagonizó un anciano de 78 años que se transportaba con su bicicleta por la avenida Juan Vuicetich, cuando decidió dejar su vehículo estacionado por unos minutos fuera de una tienda para comprar algo.

Facebook Twitter Linkedin

Momento en que habitantes devuelven bicicleta a adulto mayor. Foto: Twitter: @Cadena3Rosario

En ese momento, el ladrón aprovecho para llevarse la ‘bici’ y huir del lugar. No obstante, una persona que transitaba por el sector se percató del hurto y con una fuerte patada lo golpeó en la cabeza y lo derribó de inmediato contra el suelo.



Con la ayuda de algunos transeúntes y la víctima del delito, neutralizaron al individuo hasta que llegó personal de la policía a realizar la captura correspondiente. Se trataría de un hombre de 30 años, según reportó el portal ‘Doce TV’.



La actuación del hombre ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde internautas aplaudieron su valentía para evitar el robo, calificándolo como una especie de héroe por la estrepitosa maniobra que efectuó contra el asaltante.



(Lea: A Claudia Bahamón no le gustó cómo le sirvieron un tamal: 'Gracias, amiguitos').



“Brutal que le robaran a un pobre tipo de 78 años”, “Ese estuvo toda la vida esperando el momento perfecto para meter la voladora. Poético” y “La pata fue sublime por el objetivo al que iba dirigido. Resalten el echo valiente, no lo ensucien”, fueron algunos puntos de viste de usuarios de internet.

BRUTAL PATADA VOLADORA A UN LADRÓN 🚨

El delincuente había robado minutos atrás una bicicleta a un jubilado. Una persona vio la escena y le propició una patada voladora. Ocurrió en Córdoba. pic.twitter.com/R4fR7WYWTG — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 8, 2023

JAIME EDUARDO PAZ PAREDES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias