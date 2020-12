Hombre cuida a casi 500 gatos rescatados de las calles en Indonesia

La labor de rescate de cientos de gatos hecha por un hombre indonesio conocido como 'Bim Bim Clow' ha enternecido a miles de usuarios de las redes sociales, quienes han hecho virales algunos de los videos en los que se ve al sujeto rodeado de mininos.



El hombre, sin embargo, no trabaja solo sino que hace parte de la organización Cat Lovers in the World (Clow, por sus siglas en inglés), que traduce 'Amantes de los gatos en el mundo'.



Los tiernos videos han sido compartidos a través del instagram de la organización (cat_lovers_in_the_world) y también en la cuenta de tik tok de Bim Bim (bimbim.clow). La primera tiene casi 92.000 seguidores, mientras que la segunda está a punto de alcanzar los 235.000 y los cuatro millones de 'me gusta'.

Clow fue fundada el 9 de octubre de 2016 en Yakarta, la capital de Indonesia, un país insular ubicado al norte de Australia y con casi 270 millones de habitantes.



Según describen en su página web, su tarea es amparar a gatos callejeros que necesiten ayuda médica y proporcionarles un hogar de paso mientras son adoptados, todo para "brindarles una vida más digna". Según estiman varios medios internacionales, como 'RT', Clow tiene bajo su cuidado unos 480 gatos en proceso de rehabilitación.

Además, hacen un trabajo pedagógico "con los amantes de gatos y las instituciones publicas" y llevan a cabo campañas de vacunación y esterilización para controlar la población de gatos callejeros.

Pero para que un gato de Clow esté listo para ser adoptado suele necesitarse mucho tiempo y de las donaciones del público, pues muchos de estos animales llegan en estados críticos.



Así se ve en otras de las publicaciones del Instagram de la organización en las cuales se detallan algunos de los casos más extremos que muchas veces involucran atropellamientos e incluso maltrato animal.

De cualquier modo, el resultado del trabajo de Clow permite "salvar vidas", tal como se lee en la descripción de sus redes. Un esfuerzo que da los frutos que Bim Bim comparte en su Tik Tok: gatos rehabilitados y listos para encontrar su hogar definitivo.



