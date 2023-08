En un incidente ocurrido en las calles de Bogotá, un conductor en aparente estado de embriaguez chocó su vehículo contra una señalización de tránsito y posteriormente huyó del lugar.

El suceso quedó registrado en un video que se publicó en la red social de TikTok por la usuaria @marianaforero.c, quien expresa lo siguiente: "primero pensé que había algún muerto y por eso estaba escapando, pero la verdad es que estaba como asustado"

El hecho ocurrió en la ciudad de Bogotá y las imágenes captadas por la internauta muestran claramente cómo el conductor, decide darse a la fuga y abandona rápidamente la escena del accidente, en lugar de detenerse y asumir la responsabilidad del choque.

Luego de ser publicado el video del incidente, los internautas no dudaron en reaccionar ante el hecho y dejar sus comentarios.

"Tomado, huye y evita que llegue la policía y chao licencia. Ya después llega alguien por el carro y no hay delito sin prueba de alcoholemia", "Afortunadamente dejó puestas las luces de parqueo", "Debí hacer eso para que no me quitarán mi pase", "Si dejó el carro abierto, es positivo para vehículo robado.", "Carro para los patios, después van y lo reclaman y ya", "A llamar a la policía a decir que le robaron el carro y que el seguro pague todo", fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

El video ya cuenta con más de 142 mil visualizaciones y más de dos mil me gustas en la red social de TikTok.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

