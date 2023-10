Video viral de un tiktoker saltando con su perro en paracaídas es criticado en redes

Hoy en día las personas quieren hacer la mayor cantidad de actividades con sus perros, pues ellos ya hacen parte de las familias. Sin embargo, recientemente, en las redes sociales se creó una discusión sobre lo que se puede hacer con las mascotas, pues debe haber límites en lo que respecta a la seguridad y el bienestar de los compañeros caninos.

Este debate se generó por qué un joven tiktoker publicó un video saltando en paracaídas junto a su perro. Una hazaña que muchas personas pueden considerar como una actividad de estrés y peligro.



Algunos internautas han visto este video como una muestra de vínculo y amor por el animal. Sin embargo, algunos cuestionaron si este tipo de actividades son seguras para los perros.



Además, recordaron que muchos perritos se suelen asustar con ruidos inesperados o con ir a lugares muy concurridos, por ello, es inevitable que los usuarios pensaran en el miedo que pudo sentir el animal.

una vez en una tirolesa vi una mujer con un perrito 💀 capaz de infartarse el animal e igual los exponen a cosas así — valen veilmont (@keanuwroses) October 7, 2023

Los internautas también han destacado que esto puede ser muy peligroso y ponerlos frente a una actividad como esta les podría causar un ataque al corazón, pues es algo que no comprenden y que va más allá de sus capacidades físicas.



"Pero a quién se le ocurre que es una buena idea llevarse a su perro a hacer paracaidismo. Lo de llevar a nuestros animales a todas partes con nosotros tiene que tener unos límites porque estos NO son humanos, hacerles hacer esto NO está bien", comentó una usuaria en X, anteriormente Twitter.



Este debate generó una necesidad de establecer límites en las actividades que involucran a las mascotas. Aunque es importante pasar tiempo de calidad, es necesario distinguir entre lo que es apropiado para el animal, ya que podría poner en riesgo su salud y bienestar.

