Video: Melania rechaza la mano de Donald Trump

En un video grabado el 16 de agosto quedó registrado el momento cuando la primera dama estadounidense, Melania Trump, parece rechazarle la mano a su esposo, el mandatario Donald Trump , mientras se bajan del Air Force One, el avión presidencial.



El metraje muestra a la mujer (de 50 años), quien estaba agarrando un bolso, retirar rápidamente la mano cuando Trump (74 años) intenta sostenérsela. Detrás se ve a su hijo Barron (14 años), quien ignora por completo la situación.



Las imágenes fueron compartidas por varios medios internacionales y se hicieron virales en redes sociales. Las publicaciones tienen comentarios tanto intentando explicar el suceso como burlándose de este.

"Probablemente no podía ver porque el viento estaba moviendo su cabello por todo lado, (por lo que) tuvo que sostenerse de la barandilla", escribió un usuario de Twitter en respuesta a la publicación de la cuenta @NYinLA2121.



Este perfil anónimo fue uno de los que hizo eco del suceso, subiendo a su perfil el video, que ya cuenta con más de 70.000 me gusta y 9 millones de reproducciones.



"Esto, damas y caballeros, es lo que llamamos 'amor verdadero'", se lee en otro comentario, realizado en el canal de YouTube del medio británico 'The Sun'.

WATCH : First Lady Melania Trump refuses to hold President Trump's hand Segun 'Business Insider', el vuelo del que descendía la pareja presidencial llegó a una base aérea en el estado de Maryland y venía de Morristown, Nueva Jersey.

El clip se suma a otros que han sido usados como las 'pruebas reina' por quienes creen que Melania no disfruta de la compañía del Presidente.

Los otros 'desplantes'

No es la primera vez que un video de la pareja se ha vuelto viral por comportamientos que han sido calificados como 'secos'.



Otro de ellos se grabó en abril de 2018, cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, visitaba Washington junto con su esposa, Brigitte. En el clip se observa a Trump intentando sostener de la mano a Melania quien parece evitarlo durante unos segundos.

Donald Trump Forces Melania To Hold His Hand While Welcoming Macron

Ese mismo año, en febrero, cámaras habían capturado otro aparente intento de Trump para sujetar de manos a su esposa, quien no parece interesada.



Esa vez la grabación fue tomada cuando ambos iban a subir al helicóptero presidencial, en la Casa Blanca.

Did Melania Trump Swat President Trump’s Hand Again?

Otro suceso que dio que hablar ocurrió durante la cumbre del G7 en el 2019, celebrada en Biarritz (Francia). En ese momento, mientras Trump saludaba a Brigitte Macron, la anfitriona del evento, Melania saludaba de beso al presidente canadiense, Justin Trudeau (de 48 años).



El metraje no estuvo exento de comentarios que calificaban el comportamiento de la primera dama estadounidense de 'coqueto'.



"Melania está lista para arriesgarlo todo", escribió la comediante y presentadora estadounidense Loni Love en un tuit en el que se mofaba del hecho.

[VIDEO] Melania Trump y Justin Trudeau

