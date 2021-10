Parece salido de un cuento: cabra y mono bebé se hacen amigos en el bosque

Los videos sobre animales siempre han causado gran conmoción en las redes sociales.

Esta vez el turno fue para una cabra y un mono bebé que decidieron acompañarse el uno al otro.



El metraje que capturó esta curiosa amistad se volvió viral y ya se ha adaptado y compartido en diferentes plataformas.



Parece salido de un cuento. En los dos animales se logra ver la entrañable relación que han forjado y el cariño que se tienen, sin importar la diferencia de especies.



El clip se desarrolla en un campo abierto, donde un niño decide recoger frambuesas silvestres y llama a la cabra para que las coma. Mientras el mamífero se acerca al menor, se le nota un bulto en el cuello, que a distancia no se logra distinguir qué es.



Sin embargo, minutos después, aquel abultamiento empieza a tomar forma. Se trata de un pequeño primate que se sujeta con fuerza a la cabra.



Según se logra apreciar en el video, el mono llevaba muy poco tiempo de nacido, pues era demasiado pequeño y aun no le salía pelo.



Lo que causó la ternura de los internautas no solo fue que los mamíferos estuvieran juntos sino la actitud del monito, que en ningún minuto se despegó de la cabra e, incluso, se escondió detrás del pelaje del mamífero cuando se acercó a las personas que los grabaron.



Luego de ver que su compañero comía tranquilo, el mono decidió tomar una frambuesa y comerla. No obstante, se agarró firmemente con sus patas y se montó en el lomo de la cabra.

Actualmente, el video supera los tres millones de vistas y los ocho mil comentarios.

