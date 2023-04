En TikTok se han vuelto virales los videos de una supuesta mujer serbia que baila en las noches y cuando es molestada persigue a las personas con un cuchillo. Estos clips han causado curiosidad en los internautas, quienes intentan averiguar si se trata de una persona real o de un fantasma.

Esta no es la primera vez que una persona graba a la mujer bailando, pues en el 2019, el Serbia Today informó que un testigo vio a una mujer que vestía un traje nacional saltando frente a los carros y luego se ponía a bailar. Además, amenazaba a las personas con un cuchillo.



“Es decir, para empeorar las cosas, la gente en los autos le pedían que se quitara del camino, y los transeúntes se estaban cubriendo, pues ella sacaba su cuchillo que llevaba consigo y amenazaba a la gente”, afirmó la fuente.



Según el mismo medio, la mujer no identificada no está muy bien mentalmente y que aparentemente vaga por las calles del país.

Recientemente, varios internautas han publicado diferentes videos en los que se ve a una mujer que baila persiguiendo a los transeúntes con un objeto corto punzante en la mano. Incluso, se ha llegado a especular que posiblemente la mujer esté siendo controlada por un demonio.



Hasta el momento, no hay reportes de que alguna persona haya sido lastimada por esta mujer. Sin embargo, tiene atemorizados a una gran cantidad de personas en TikTok.



En esta plataforma se pueden ver varios videos de usuarios que afirman haber visto a la mujer y se puede ver que la mayoría de ellos suelen ser en la noche y nunca se le ve el rostro a la mujer que está bailando.



Este tema se ha vuelto bastante popular y estas grabaciones suelen acumular millones de reproducciones y miles de comentarios. Por ejemplo, el clip subido por el usuario @experloee ha sido visto 8,1 millones de veces y tiene cientos de mensajes de los internautas.



“No voy a ir a Serbia”, “¿Qué pasa si no la interrumpes y ella te ve?”, “No se preocupen chicos, es solo Shakira”, “Veo eso en la calle y lloro”, “Ya no puede salir uno a hacer un bailecito de media noche porque ya lo andan grabando”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

