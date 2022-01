La famosa ‘influencer’ de Only Fans Aida Cortés compartió un video en el que llevó a cabo una dinámica con José Luis Matos, más conocido como ‘Choco’ o el hombre de los perritos. La finalidad del metraje era darle al hombre un gran mercado.



‘Choco’ es un habitante de calle de Bucaramanga, quien la semana pasada se volvió viral después de ser grabado cuando les celebraba el cumpleaños a sus perros.

Luego de que el video se popularizara, millones de internautas destacaron que les gustaría ayudar al hombre.



De hecho, una de ellas fue la creadora de contenido Aida Cortés, quien título su video como: “El hombre de los perritos se merece esto y más”.



¿Cómo fue la dinámica?

Así como una bendición para ‘Choco’ llegó Aida, quien dispuso su dinero para ofrecerle al habitante de calle un pequeño sustento.



“Esta tarjeta tiene cupo ilimitado y tienes 3 minutos para llevar todo lo que quiera”, señaló la mujer en el video.



Cuando el tiempo empezó, el hombre tomó productos de aseo, comida y para su uso propio.



Sin embargo, se detuvo un momento para llevarle algo a sus amigos más fieles. Según se logra escuchar en el metraje, ‘Choco’ había elegido grandes bolsas de comida para perro, las cuales llevará próximamente a fundaciones.



Incluso, Aida Cortés le dice en el video: “Lleva cosas para ti también” y él le responde: “Es que primero son los animales”.



“Amo mucho a los perros, no sería capaz de solo pensar en mí. Me gustan mucho los perros y por eso llevo más concentrado que comida. Primero los perros y después lo que venga”, afirmó José Luis Matos.



También comentó que se encontraba muy contento por el gesto que había tenido con sus amigos de cuatro patas: “Estoy feliz porque ahora puedo ayudar a muchos animales, escogí comida para gatos porque hay una fundación de gatos y estaba preocupado por ellos porque no tenían concentrado. Vamos a ayudar a muchas fundaciones”.

Y aunque el regalo que tuvo Aida con ‘Choco’ fue impresionante, todo parece indicar que la creadora de contenido ayudará al hombre a cumplir uno de sus grandes sueños.



En el video, Aida le preguntó si le gustaría tener su propia fundación para ayudar a los animales. A lo que el hombre respondió que le encantaría. Ella le dijo que de eso hablaban después: “Qué bonito hacer parte de esto y ayudarlo, después vamos a hablar de ese sueño tan bonito que tiene”.

