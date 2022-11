¿Ingeniosa o tramposa? En las últimas horas se viralizó un video en la red social de TikTok que mostró el momento en el que una vendedora de zapatos utilizó una escoba para agrandar un par que le quedó pequeño a unos de sus clientes.

En el clip, el cual se desconoce si fue grabado en la capital o en otra ciudad, la comerciante quedó captada infraganti cuando se escondió de su cliente y tomó un palo de escoba para hacerle fuerza al zapato y así lograr que le quedaran a medida al comprador y no perder la venta, ya que al parecer no contaba con una talla más grande en ese estilo.



Luego de la acción, la mujer se acercó de nuevo a la persona que presuntamente iba a realizar la compra y le hizo medir los zapatos, asegurando que había encontrado la talla que necesitaba.



Por ahora, se desconoce si la persona realmente terminó por llevarse dicho par o desistió de ello por el tamaño que no se acopló a lo que buscaba.

¿Una estrategia común en el comercio?

Luego de que el vídeo comenzara a circular por las diferentes plataformas, las reacciones y comentarios no se hicieron esperar. De hecho, hubo quienes afirmaron que esta estrategia es muy utilizada en el mundo del comercio para que los vendedores no pierdan el cliente cuando no tienen la talla que les piden. “Un clásico para todos los que vendimos zapatillas alguna vez”, aseguró un usuario.



El video ya cuenta con más de 24 millones de reproducciones y 18 mil comentarios como: “Ahora entiendo todo... Cuando me los probé me quedaron y cuando llegué a mi casa, ya no”; “yo una vez pedí dos tallas menos, me dieron la misma zapatilla con tres plantillas puestas”; “y todavía te dicen.. Estaba buscando, son las únicas que quedan”.



Aunque hubo usuarios que vieron la situación normal y admiraron el ingenio que tuvo la comerciante para no perder su venta, hubo otros, especialmente clientes, que juzgaron el actuar de la mujer, asegurando que no debería ser usual engañar a los compradores que confían en un buen producto.

