El conmovedor momento en el que 'Freser', una vaca que fue rescatada del matadero cuando estaba embarazada, besa al hombre que la ayudó en señal de agradecimiento se ha viralizado en redes sociales.



La historia ha sido compartida por Ismael López Dobarganes, uno de los fundadores de la Fundación Santuario Gaia, la cual queda en España y recupera animales que han sido víctimas de explotación.



"Freser era una vaca que estaba embarazada y la enviaban al matadero. Había sido muy maltratada, cosa que pude comprobar el mismo día que la rescatamos y se me partía el alma al ver como le pegaban con un palo", escribió López en una publicación de su cuenta de Instagram.



Según su relato, 'Freser' no permitía que se acercaran a ella recién llegó a la Fundación. "Sus cuernos impresionaban mucho, pero sus ojos nos hablaban de dolor, mucho dolor, por eso no nos permitía acercarnos a ella, y si lo intentabas te embestía con esos enormes cuernos que tenía", escribió López.



Pero cuando entró en labor de parto tuvo complicaciones y, finalmente, permitió que la ayudaran para salvar su vida y la de su cría.



"Estaba tan agradecida por haberla ayudado, que mientras lloraba porque sabía que se iba a morir, me besaba mientras me entregaba a su hija para que la cuidara", agregó.

López comentó que el parto ocurrió hace dos años y medio, y que hoy la cría de 'Freser', llamada 'Savi', "es una vaca preciosa, que cuando me ve, solo quiere que la mime y la abrace".



Asimismo, contó que 'Freser' murió "en paz habiendo perdonado a la especie que tanto le había hecho, y no solo perdonando, sino amando. Aprendamos a perdonar y a amar".



López dijo, además, que el emocionante video "ha cambiado la vida" de muchas personas, y que su historia completa está en un libro de su autoría llamado 'Animales como tú'.



