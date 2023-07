Hace algunos días se hizo viral un video donde se ve a un niño de seis años sosteniendo una escalera mientras su padre estaba sobre, pero esta no se encontraba en las mejores condiciones.



El hecho sucedió al norte de China, exactamente en la ciudad de Xingtai, provincia de Hebei, según The World's Best UGC Platform, medio encargado de informar y distribuir videos con derechos autorizados.

El video captado por cámaras de seguridad deja ver el momento en el que el niño se encontraba sosteniendo una escalera mientras esperaba a que su padre terminara de realizar un mantenimiento en la parte alta de la vivienda.



No obstante, llegó un momento de preocupación para ambos, dado que en las imágenes, compartidas por el medio People’s Daily Online en su cuenta de Twitter, se observa cómo la escalera hecha aparentemente con bambú se rompe en el momento en que Du (apellido del padre del menor) empieza a bajar por esta.



El hecho hizo que el menor se quedara sosteniéndole firmemente la escalera a su padre sin importar lo que le pudiera pasar a él, con el fin evitarte una grave caída a su progenitor.



Du habló en un comunicado, publicado por el medio ruso RT, sobre la valentía de su pequeño hijo, quien decidió no dejarlo solo ante la situación: "Me preocupaba lastimarlo si me caía, así que le pedí que se alejara, pero no lo hizo"."Dijo que temía que me cayera al suelo", añadió Du, explicando por qué el niño se habría negado irse de allí.

Daddy's little man! After the bamboo ladder suddenly broke, a boy held it tightly for his dad to safely descend. pic.twitter.com/DxtW8BxPPA — Beautiful China (@PDChinaLife) June 27, 2023

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS