Durante la Semana Santa, varios feligreses visitaron la capilla religiosa para conmemorar la festividad anual. Allí subieron al cerro de Monserrate para llevar a cabo las diferentes liturgias que se programaron en días santos.

(Puede leer: En video: descubrió que le eran infiel por un TikTok).

Es muy común que en estas fechas cientos de personas suban al santuario, esto al ser una de las actividades favoritas para muchos creyentes que celebran la Semana Santa.

Normalmente, las personas que ascienden al oratorio, llevan ropa cómoda como sudaderas, tenis y prendas ligeras, para que la subida sea más amena.

Sin embargo, un joven aprovechó para hacerlo de una manera única y poco común. El usuario @cristian25 sorprendió a varios internautas en TikTok, al compartir varios fragmentos de su visita al Cerro de Monserrate.

Lo particular del metraje, no es su ascenso a la capilla, sino la ropa que usó para hacerlo, pues el usuario subió en tacones, en vez de tenis.

(Además: El joven que logró entrar a la universidad tras intentarlo durante ocho años).

Ante esto, muchos seguidores se sorprendieron por la inusual hazaña y reconocieron que subir las 1.605 escaleras no es trabajo sencillo, menos si se hace entaconado. El joven desfiló por los escalones del sendero y demostró su gran habilidad para manejar los zapatos sin caerse.

No es la primera vez que Cristian se graba mientras camina con tacones, en 2022, mientras se encontraba en la calle, registró el momento cuando sale de un establecimiento con bastante estilo y es mirado por todos.

(También: ¿Qué tan ciertas son las prevenciones de los servicios secretos sobre Tik Tok?).

Actualmente, su perfil de TikTok reúne más de 116 mil seguidores y acumula 957 mil 'me gusta' en su cuenta, en la que normalmente sube videos de sus desfiles en varios lugares de Colombia.

También, muchas personas en redes sociales opinaron sobre su estilo para caminar y reconocieron que no es un trabajo sencillo: "Yo subo Monserrate con esos tacones y no bajo viva", "Yo al subir el primer escalón y ya me duele el tobillo", "Tienes mucha personalidad", "Se me salió el alma de solo verlo" y "Si en tenis voy muerta, así ni me lo imagino".

Más noticias en EL TIEMPO

Engañó a la gente haciendo creer que había un fantasma de un niño en su casa

'Tiktoker' cubano quiere seguir los pasos de Shakira y ayudar a su comunidad

Un colombiano, el ganador de premio TikTok a mejor creador de conocimiento

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO