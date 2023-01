En redes se ha vuelto viral un video en el que un sujeto llega al trabajo de su esposa e inicia una discusión por una supuesta infidelidad por parte de ella. Al parecer y, según las palabras del hombre, su pareja llevaba oculta dicha aventura desde hace ocho años.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Cartagena, en uno de los reconocidos almacenes de cadena D1, donde la mujer lleva varios años trabajando allí como administradora.



Cuando llegó al lugar pidió que llamaran a su esposa porque él la necesitaba, pero en ese momento no se encontraba en horario laboral, entonces comenzó a gritar y a contar lo que ha venido haciendo su compañera de vida durante tanto tiempo.



“Damas y caballeros, espero que me presten su atención. Mi esposa es la supervisora aquí. Hoy me enteré qué me está siendo infiel desde hace ocho años”, comenzó a gritar el esposo de la mujer.

Asimismo, agregó que quería pagarle de la misma manera y por eso tomó la decisión de ir a su trabajo y gritar a los cuatro vientos lo que venía sucediendo para que” todos se enteraran y se decepcionaran de ella”.



“Tanto joderme yo por una familia para que se acabe un matrimonio así. Me duele venir a hacer este espectáculo, pero le quiero dar un poquito de lo que ella me ha dado a mí: decepción, irrespeto. Me dejaron toda la moral por el piso. Entonces quiero darle de eso un poquito”, continuó diciendo el sujeto.



Al momento de darse cuenta de que lo estaban grabando les dio las gracias por la atención prestada y dio autorización para que los videos se compartieran y se hicieran virales. De acuerdo a sus declaraciones, quería que tanto trabajadores como clientes del almacén supieran lo sucedido.

“Les agradezco y les doy la autorización de que compartan este video, pero es tristeza pura de que una mujer no piense en sus hijos y piense más en un arrastrado”, siguió relatando.



El clip ya cuenta con más de 40 mil reproducciones, 736 me gusta y más de dos mil comentarios, entre los cuales resaltan: “Ya no es D1 sino D todos”, “Que patético, no hay necesidad de hacer tal espectáculo” y “Preferible un escándalo vergonzoso de esos a que de pronto cometa un feminicidio”.

