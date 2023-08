En la ciudad de Bogotá hay una tradición que se basa en elevar cometas en los principales parques de la ciudad. Por ello, familias enteras tienen un plan los sábados y domingos del mes de agosto para aprovechar los vientos de agosto y dedicarse a esta actividad.



Pese a que hay sitios adaptados y adecuados para estas actividades con el objetivo de disminuir los riesgos de accidentes, heridas o incluso fatalidades, hay ciudadanos que deciden romper las normas básicas de convivencia e ignoran las recomendaciones.

Tanto así que un ciudadano decidió elevar cometa en la entrada de una estación de TransMilenio, mientras que los buses pasaban por la calle cumpliendo con sus rutas habituales.



El ciudadano totalmente despreocupado, tenía la cometa elevada a una altura considerable en medio de cables de alta tensión, generando un alto riesgo de afectar su propia vida, la de los peatones y la de los pasajeros que están en los articulados, sin olvidar a los conductores.



Este video en TikTok fue publicado por el usuario @cesarcontilde, quien parece grabó el curioso momento. El clip ya tiene más de 51 mil ‘me gusta’, 213 comentarios y más de 737 mil visualizaciones.

Estos son algunos de los comentarios el hecho curioso pero a la vez riesgoso que este ciudadano realizó:



“Uno eleva cometa donde quiera”, “Me encanta vivir en Bogotá, la transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”, “En efecto en Europa no veo estas cosas, como las extraño” y cientos de comentarios que destacan el hecho.

Lugares para volar cometa en Bogotá

Estos son los lugares ideales para elevar en cometa en Bogotá, según la lista dada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte:



- Parque de los novios



- Parque regional La Florida



- Parque metropolitano El Tunal



- Parque metropolitano Simón Bolívar



- Parque Timiza

Recomendaciones para elevar cometas de manera segura



Estas son las recomendaciones para elevar cometa de manera segura, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá.



• Eleve cometas lejos de las redes eléctricas; preferiblemente en los lugares designados por el distrito o municipios para esta actividad.



• Cuando la cometa se enrede en las redes eléctricas, no intente retirarla y comuníquese con la empresa encargada para su retiro.



• No eleve cometa desde terrazas, balcones o ventanas.



• No eleve cometa cuando esté lloviendo.



• No construya cometas con elementos metálicos.

