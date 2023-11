Video: tras dos días de encierro, perro saltó de un balcón de un edificio en Miami

El pasado domingo 12 de noviembre, se presentó lo que podría ser un caso de maltrato animal en Miami, Estados Unidos, que ha indignado a varios internautas, puesto que una perrita saltó desde el balcón de su casa, en el que llevaba dos días encerrada.



(Lea también: Cuatro trucos infalibles para saber si colocaron una cámara oculta en su habitación).



En el metraje se observa a la canina, de raza pastor belga, caminando de un lado a otro en el exterior del apartamento que quedaba en el piso número 32, del conjunto Square Station, en el que habitaba, según 'NBC'.

Los Servicios para Animales de Miami (MDAS) le pidieron al público que les ayudarán a encontrar al dueño del perrito, que al caer de esa altura perdió la vida. Explicaron que en momentos anteriores la comunidad del sector había presentado quejas al ver a la perrita en el balcón durante esos dos días.



Una de las personas que conocía al amo de la canina, Charles Stewart, dijo que probablemente el hecho no había sido con intención y que se había encontrado en diversas ocasiones con el hombre que la cuidaba: "Creo que fue un accidente. Esa es mi opinión", y agregó: "Parecía que estaba muy angustiado. Creo que era un animal rescatado", según 'Local10'.



(Siga leyendo: El río Nilo se tiñó de rojo: ¿significa el fin del mundo? Esto dice la Biblia).​

Luego de que la comunidad alertara a los guardias de seguridad, los administradores tuvieron que retirar el cuerpo del perro con la ayuda de una bolsa negra de basura. El supervisor de los MDAS, le dijo al medio mencionado anteriormente que reciben varias llamadas sobre perros que se encuentran en los balcones y que si bien no es ilegal, no proporcionar un refugio adecuado es un delito punible.



"Dejar perros en los balcones no es el camino correcto a seguir, la mayoría de gente siente que sus perros son sus bebés y los crían así. Por lo tanto, no dejarían a su bebé solo en el balcón. Haz lo mismo con tus animales", expresó la autoridad.



(De interés: Cómo entrar en el Libro de los Guinness: las pruebas que cualquiera podría superar).

¿Qué pasó con el dueño de la perrita?



El supervisor de los MDAS explicó que la policía ingresó al edificio el miércoles para obtener algunas declaraciones de los testigos y continuar con la investigación del posible caso de maltrato animal.



Un usuario de Instagram, @zennysheredz aseguró que el dueño de la perrita se dedica a sacar crías de diferentes perros para luego venderlos. Mientras que otros vecinos aseguran que a la mascota la dejaban constantemente en ese lugar sin comida ni agua, según ‘Miamidiario’.



Uno de los administradores del conjunto dijo que el inquilino tuvo que ser desalojado de su apartamento el martes. Procedimiento que inició en los edificios, debido a que las personas reportaban diversos casos de violaciones comunitarias, multas, quejas por los ladridos y faltas de pago por parte del sujeto, de acuerdo con 'Local10'.

Se han atendido 5.278 casos de maltrato animal en el último año

Más noticias en EL TIEMPO

Gobierno aplaza quinto ciclo con el Eln programado para la próxima semana



¿Se suspenderá votación de reforma de la salud por reunión con Uribe?



El salto del dólar en Colombia, tras caída de PIB y ataque a regla fiscal



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO