Video: tiktoker muestra cómo se depila un pelo que le crece en el ojo ¿qué causa esto?

Recientemente se volvió viral en TikTok un video de la usuaria @yaneireach, en el que le muestra a sus seguidores cómo se depila un pelo que le crece periódicamente en su ojo por una extraña condición.

El clip cuenta ya con más de 2.4 millones de reproducciones en la plataforma, y los comentarios se llenaron de preguntas para la chica: “¿No te molesta?”, “¿Te lo puedes quitar con cirugía?”, “¿Desde cuándo lo tienes?”, “¿Qué es?”.



Pues bien, la tiktoker parecer estar tan acostumbrada a las preguntas que tiene un video fijado en su perfil donde las responde.



En él, explica que nació con la protuberancia en su ojo, que no le afecta la visión ni le molesta. Agrega también que quitársela sería una decisión exclusivamente estética. Además, explica que, según sus investigaciones personales, antes de nacer se le enterró una pestaña en el ojo, y por eso se creó.

La condición se llama dermoide limbal, y el portal del ‘Texas Children Hospital’ la define como “un quiste que está presente en la intersección de la córnea (la ventana transparente de la parte delantera del ojo) y la esclerótica (la parte blanca del ojo)”. Aclaran también que el quiste “está presente al nacer, pero puede aumentar de tamaño con el tiempo”.



No tienen una causa clara, y no son cancerosos. Sin embargo, una complicación que pueden presentar es que crezcan hasta un tamaño que complique la visión de quienes lo tienen. Además, si crece más de lo adecuado puede generar astigmatismo.



Sin embargo, este no parece ser el caso de la tiktoker, que argumenta ver perfectamente bien con su dermoide limbal y no tener ninguna intención de quitárselo.



