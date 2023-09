De acuerdo con Google Maps, la distancia que hay entre el municipio de El Rosal, Cundinamarca, hasta el centro comercial Andino en Bogotá es de 33 km, un trayecto que en carro se puede realizar en 55 minutos, pero a pie puede llevar hasta siete horas.



Eso fue el resultado que la aplicación le arrojó a Santiago Martin, un tiktoker aficionado a las maratones y el atletismo que se viralizó recientemente, gracias a su reto de hacer el recorrido anteriormente mencionado en menor tiempo del que decía el servidor.

'El man que corre' como se hace llamar en cuenta de TikTok, que supera los 24 mil seguidores, comparte tips, eventos y retos relacionados con este deporte de competencia individual.



En su más reciente publicación en la red asiática, el bogotano demostró su capacidad para correr 33 km en el menor tiempo posible en un nuevo desafío: "Estoy en El Rosal y Google Maps me dice que me demoro 6 horas y 42 minutos hasta el centro comercial andino caminando. Vamos a ver cuánto me demoro corriendo".



Una vez empieza, documenta cómo va su recorrido y qué lleva consigo para mantener la hidratación durante el largo trayecto que le espera.



Con un suero de Electrolit, dos geles y dos dátiles, un fruto originario de Oriente Medio rico en hierro, potasio, calcio y magnesio que lo convierte en una gran fuente de energía, el creador de contenido consigue mantener su ritmo en el recorrido, según el video.



Lo que al parecer, le funcionó de maravilla, ya que en tan solo una hora y 25 minutos ya había completado los primeros 15 km, la mitad del recorrido.



Por último, tras cruzar la zona de Siberia por la autopista Medellín y llegar a la capital colombiana, Martín llegó a su destino en el norte de la ciudad, luego de correr tres horas y media.



"Después de tres horas y 32.17 km llegué a Andino. Le gané de lejos a Google Maps, pero igual sigue siendo mucha mejor opción irse en carro. Mi novia se fue en carro, pero luego llegó a correr 15 km, terminamos al tiempo", finaliza el deportista en el clip.



Sin duda, el tiktoker le ganó por mucho al tiempo estimado que plantea la aplicación de Google Maps, un reto que con preparación y técnica si se puede lograr, según lo demostrado en su hazaña.

