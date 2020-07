La monja ‘tiktoker’ que es furor en redes sociales

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más populares durante estos tiempos de pandemia. Los usuarios suben contenido con diversos retos, imitaciones de voces o escenas y otras dinámicas que comparten con sus seguidores. Casi todos los famosos abrieron una cuenta en esta plataforma con el fin de mantenerse ‘al día’ en las tendencias actuales.



Ahora una monja argentina utiliza TikTok para un propósito particular: predicar la palabra de Dios de forma ‘moderna’.

Josefina Cattaneo es una monja oriunda de Argentina. Según el diario ‘La Nación’, reside en un convento de Córdoba, ciudad de ese país. Ella tiene 25 años y, durante los meses de confinamiento en Latinoamérica, se ha dado a conocer tras abrir una cuenta en TikTok desde la cual sube contenido relacionado con la predica de ciertos principios de la religión católica. Eso sí: Josefina lo hace a su modo. Un modo, además, muy particular.

(Lea también: Hombre recaudó millonarias ayudas y se las gastó en un Lamborghini)

En uno de sus videos, la monja 'tiktoker' parodia la letra de ‘Tusa’ (canción de Karol G y Nicky Minaj) con un mensaje relacionado con la creencia en Dios: “Pero dale a Dios tu corazón / Y verás cómo se transforman / Tus lágrimas en perlas del mar”.

Si nos visita desde la app, vea el video aquí.

A partir de las parodias de escenas y canciones, Josefina busca, según se lee en varias de las descripciones de sus publicaciones, llegar hasta los más jóvenes.



No obstante, la red no es un espacio exclusivo para ‘pontificar’. La monja suele subir otro tipo de contenido haciendo tendencias comunes de las redes (como un baile en particular o una dinámica a raíz de una canción de moda) junto con sus compañeras del seminario.



Josefina, está claro, se caracteriza por utilizar sus hábitos en cada video. Luego del furor que causó en TikTok, la monja ha concedido diversas entrevistas a medios locales de comunicación. Y en todos utiliza su ropa de monja.

Si nos visita desde la app, vea los videos aquí: uno y dos.

Dice ‘La Nación’ que Josefina pasó su niñez en Magdalena –provincia de Buenos Aires–, es la tercera de cuatro hermanos y, según las entrevistas que ha concedido, desde sus primeros pasos en el mundo tuvo una fe concreta en Dios.



Ella decidió vestir los hábitos luego de acompañar una misión religiosa en Argentina. Ahora, desde el convento, anima a las personas del mundo entero con sus publicaciones en TikTok.

(Además: Enfermera con coronavirus murió un día después de ser dada de alta)

La hermana Josefina es una de las personalidades que más fama ha adquirido en las redes en los últimos meses. Su forma singular de predicar la palabra es aplaudida por muchos.

TENDENCIAS EL TIEMPO