Video: discurso que hombre le dio a su perrito por cumplir 14 años conmueve las redes 

Algunas personas consideran que las mascotas son parte de su familia, por lo que les suelen comprar productos especiales para ellos como camas, productos de aseo, prendas de vestir que los cubran de la lluvia o el viento, juguetes, entre otras cosas.



En las redes sociales se puede ver lo importantes que son estos animales domésticos para sus dueños, pues cada que emprenden un viaje buscan la manera de llevar a su 'mejor amigo' con ellos e incluso les celebran sus cumpleaños con un gran pastel o premios.

En TikTok se viralizó un video en el que un hombre le hizo una pequeña fiesta a su canino porque estaba cumpliendo 14 años junto a él, celebración en la cual había globos de colores, fotos en las paredes y una gran torta de color azul.



Un cumpleaños muy conmovedor para Pipo

El dueño del canino aprovechó ese momento especial que estaba disfrutando junto a su perro para dar un pequeño discurso y publicarlo en su perfil de la red social asiática, lo que conmovió a muchos internautas, pues mientras hablaba del amor que sentía hacia su perro no pudo aguantar las lágrimas.



"Bueno, gente, catorce años del Pipo, donde lloramos, reímos, nos abrazamos, charlamos, discutimos, nos extrañamos, ganamos, pero muchas veces perdimos también, pero seguimos adelante y lo más importante de todo es que jamás bajamos los brazos y nunca nos abandonamos", expresó el hombre.



El canino escuchaba atentamente las palabras de su dueño, quien lo consentía y explicaba que nunca pensó en darle la espalda a su 'peludito' pues era su "gran amigo, media naranja y gran sostén", pues ha estado en los momentos más difíciles de su vida.



@elpipomotoquero Feliz cumpleaños y San Valentín a todos los perros de la calle!! ❤️🐾😊 ♬ My Sad Piano - Aditya Cipta Gumilar

"El Pipo es todo para mí ¡Feliz cumpleaños para mi mejor amigo!, las velas están apagadas porque este es el octavo video que hago, me pongo a llorar y tengo que volver a hacerlo, las velas no aguantaron. Lo más importante es este humilde homenaje que le estamos haciendo", dijo el dueño del perro.



Tras esto explicó que no conoce la fecha exacta del nacimiento del canino porque fue adoptado y cuando lo llevó a su casa ya estaba en una edad adulta, pero decidió festejar su cumpleaños durante el San Valentín debido a que "es el día del amor y no existe amor más puro y fiel que el de un perro".

En los comentarios, los internautas expresaron que se sintieron muy conmovidos ante sus palabras, por lo que felicitaron al hombre y a su mascota: "El video más lindo que he visto en TikTok", "Él entiende todo, sabe cuánto lo quieres" y "La carita de Pipo dice: 'tú también lo eres todo para mí'".

¿Qué es humanizar una mascota y por qué es una forma de maltrato?

