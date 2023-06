Taylor Swift sigue siendo el tema de conversación en diferentes redes sociales, pues con su gira ‘The Eras Tour’ ha asombrado a más de un fan con su entretenido show y efectos. En los últimos días, la cantautora confirmó que visitaría por primera vez Latinoamérica y haría conciertos en México, Argentina y Brasil.

Sin embargo, la cantante vivió un extraña y chistosa situación en una de sus últimas presentaciones, pues mientras estaba dando un mensaje al público en el estadio Soldier Field de Chicago, las cámaras de los presentes la captaron haciendo gestos extraños y un aparente esfuerzo por vomitar.



Sin embargo, a los pocos minutos la artista le explicó a sus más de 60 mil fanáticos que fue lo que sucedió. “Me tragué un insecto, lo siento mucho”, comentó y continuo haciendo caras de desagrado.



(Lea también: Taylor Swift vendrá a Latinoamérica por primera vez en su 'Eras Tour': ¿y Colombia?).



Taylor Swift no dejó que este momento dañara su noche, e incluso, hizo una broma sobre esta situación asegurando que el insecto “estaba delicioso”. Asimismo, le preguntó a sus fans: “¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso?”, algo que hizo reír a sus fans.

Seguido a esto, la actriz le prometió a su público que trataría de que esta situación no volviera a pasar, pero confesó que es algo difícil dado que está haciendo mucho calor y por eso varios insectos han aparecido en el lugar.



Este no ha sido el único problema que ha tenido la cantante durante sus últimos shows en Chicago, pues cuando iba a dar un pequeño discurso su micrófono dejo de funcionar. Esto hizo que Swift le diera unos pequeños golpes a ver si se arreglaba, además, hacía gestos como si estuviera gritando, pero este no funcionó.



(Le puede interesar: Fans de Taylor Swift usarán pañales en su concierto: ‘Para no perderme ni un minuto’).



Este inconveniente no se solucionó hasta que el equipo técnico cambió el micrófono y Taylor pudo dar su discurso. “Tomemos un segundo en nuestras memorias, rebobinemos hacia atrás, nada de eso sucedió. Volvemos a hace 36 segundos”, le dijo a sus fans.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Karol G ya rompió cinco Récord Guinness con su último álbum 'Mañana será bonito'

Anddy Caicedo y su novia revelaron el sexo de su bebé

En video: mujer se resbaló en la caminadora y terminó sin pantalones