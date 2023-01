La exreina de belleza que conquistó al hijo del expresidente Juan Manuel Santos se sumó a un nuevo reto que hay en la plataforma TikTok y confesó algunas de las cosas que no le gustan de su novio.

La sorpresa para sus seguidores fue grata, ya que tanto Gabriela Tafur como Esteban Santos han sido bastante reservados con su relación, la cual inició en 2020, cuando comenzó la cuarentena.



“Yo había recién terminado con mi novio, y Esteban no pasó tan desapercibido como uno quisiera. Entonces yo no dejaba que se me acercara mucho para que no crecieran chismes, porque no estábamos ni siquiera saliendo”, dijo Tafur en una entrevista para ‘La Red’.



Recientemente, la modelo decidió publicar un video en su cuenta, exponiendo a su pareja y enumero 5 cosas que no le gustan de él.

(Siga leyendo: Colega de Jeremy Renner da angustiante mensaje tras conocer su grave accidente)

1. “No me gusta que no entiende cuando no le hablo, es decir, no sabe leer los labios. Entonces, es muy complicado hablar para que los demás no entienda, pero él tampoco entiende lo que yo le digo”, dijo.



2. “No me gusta que no le gusta ir al gimnasio”.



3. “Tampoco me gusta que deja la tapa del inodoro arriba”.



4. “No me gusta de Esteban que siempre quiere hacer arrunche después del desayuno”.



5. “Él gusta demasiado la bicicleta, entonces me abandona por las mañanas”.

(Lea también: Sexo, drogas y descontrol: los escándalos de Kiss, cerca a la despedida)

Ante las declaraciones, Esteban Santos devolvió la pelota y mencionó otras cinco cosas que no le gustan de la exreina.



1.“No me gusta de Gabriela que tiene mucha energía los domingos. Hay veces que uno quiere quedarse en la cama viendo películas y pedir algo de comer”



2. “Otra cosa que no me gusta de Gabriela, es que deja la puerta de los ‘closets’ abiertas”.



3. “A mí me gusta tener en mi mesa de noche un termo o un vaso con agua, y Gabriela siempre se lo toma”.



4. “Yo soy un poquito más alto que tú, cuando salimos, quiero que se ponga un tacón de 3 o 4 cm, pero no una vaina de 12 cm, porque quedo como un chichón de piso”.



5. Y finalizó que a la modelo siempre le gusta comer sano, algo que él odia.

Más noticias

En fotos: Piqué celebró Año Nuevo con Clara Chía en casa que compró con Shakira

Esposa de Drake Bell lo abandona; lo habría visto drogándose junto a su bebé

Diana Ramírez, la policía e infuencer mas popular de las redes en Colombia

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias