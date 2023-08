En las redes sociales se difundió un video en el que se ve una luz brillante en mitad del firmamento y en horas de la noche, que llamó la atención de quienes registraron el extraño elemento.



El singular destello estuvo sobrevolando los cielos de la ciudad de Cajamarca e Ibagué en el departamento del Tolima.

El clip publicado en TikTok, que ya cuenta con más de dos mil visualizaciones, muestra a una luminotecnia blanca de forma redonda que parece moverse en sentidos distintos sin aparente rumbo.



Allí se ve como la luz realiza movimiento de arriba hacia abajo, en diagonales y circulares, sin abandonar la ubicación donde fue registrada.



El inusual comportamiento de esta, descarta que se deba a un cuerpo celeste o algún avión, según el internauta, que se atrevió a calificarlo como una "Tropa de ovnis".



"Tropilla de ovnis captados en el municipio de Cajamarca, Tolima, cerca de la ciudad de Ibagué. Cada vez son más las pruebas de que no estamos solos en el universo y que existe la vida extraterrestre", expresa la cuenta que publicó la grabación en su descripción.

En un video anterior, el usuario afirma la presencia de una "nave alienígena" cruzando entre unos cables de la energía que no es posible divisar con claridad, pero que este reafirma como la presencia de objetos voladores no identificados.



De hecho, para soportar la idea de que la vida humana no es la única presente en el universo, hizo alusión a la reciente declaración de exmilitares estadounidenses ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que aseguraron haber visto varios ovnis durante su servicio y que las autoridades guardan pruebas de ello.



"Estoy haciendo este video desde Ibagué, Tolima. Me disculpan la interferencia, les estoy grabando un ovni que hay. ¿Si se dan cuenta cómo está cruzando las cuerdas de la luz? Estoy haciendo este video en el mes de agosto del 2023, listo, ya que se habla públicamente que no estamos solos, así como lo mencionaban el Congreso de los Estados Unidos el 26 de julio", expresa el internauta en la grabación.

Con respecto a la publicación hubo varios comentarios que apoyaron su hipótesis, así como críticas que demostraron su escepticismo y argumentaron que el misterioso destello posiblemente se trataba de una estación orbital.



"Yo vi lo mismo en Bogotá, muy extraño", "Sí, yo también vi algo así en Pasto, Nariño", "Totalmente, cierto. Esto es verdad", "No es un ovni, es la Estación espacial internacional. Mucha gente también dice ver una línea de ovnis y son los satélites de Starlink", "Una luz blanca en movimiento bien arriba, eso fue lo que viste, hoy mismo me he encontrado con más de siete, así tal cual", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

El supuesto ovni que grabaron desde una avioneta volando en Antioquia



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

