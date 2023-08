En un giro inusual de los eventos de una ruptura amorosa, una mujer se ha encontrado en la oscuridad literal después de poner fin a su relación con su novio, quien trabajaba para una compañía de luz.

(Lea también: Video: mujeres se golpearon y cayeron a un caño en Montería, habría sido por un hombre).

La historia inició cuando una usuaria de la popular red social 'TikTok' llamada Paola Marquez decidió compartir una experiencia amorosa que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral.



La joven relató cómo su ex pareja , quien casualmente era empleado de la 'Comisión Federal de Electricidad en México' (CFE), optó por tomar acciones por cuenta propia al poner fin a la relación, una situación que algunos podrían interpretar como un acto de justicia o quizás de represalia.

(Siga leyendo: ¿Un trago de aguardiente a cuántas cervezas equivale? Según experto).

Aunque en el video no entró en muchos detalles, la joven compartió que luego de poner fin a su relación, el empleado de la 'CFE' no se conformó con simplemente aceptar el rompimiento. En lugar de eso, tomó su rol de 'cortacorazones' con gran seriedad y decidió cortar algo más que sentimientos: decidió suspender el servicio eléctrico.

La historia, contada entre risas y sorpresa, dejó a los usuarios de internet atónitos y desencadenó una avalancha de relatos similares.



Siendo así, parece que este incidente no es único, ya que otros internautas además de expresar sus comentarios, también compartieron sus propias historias donde sus ex parejas buscaron venganzas ingeniosas después de poner fin a la relación.

(De interés: ¡Ni se inmutó! Hombre terminó de comer tranquilo cuando ladrones asaltaban restaurante).

"Yo anduve con un florista y cuando lo corté, me dio una flor de cempasúchil", "Esa venganza tenía mucha energía negativa", "Es que eras la luz de su vida", "A mi me quito el medidor", "Yo anduve con el de los garrafones y cuando cortamos dejo de traerlos a mi casa, después ya tenía q ir hasta a la tienda por el garrafón", "Yo una vez estuve saliendo con uno que trabaja en unos taxis, cuando lo terminé dijo a la base de taxis qué nunca me brindaran servicio", fueron varios de los comentarios expresados por los usuarios de la red social.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Jugando póker ganó $12 millones de dólares, pero eso no le impidió volver a su trabajo

El Rolex de Pablo Escobar: historia del hombre que tuvo el reloj de 220 gramos de oro

Colección de monedas: conozca cuánto le pueden dar por el histórico billete de $1.000