Hombre muestra supuestas fotos de su mamá con Luis Miguel ¿es su hijo perdido?

Luis Miguel es uno de los cantantes más famosos de México desde hace años gracias a temas como: ‘La incondicional’, ‘La chica del bikini azul’, ‘Sabor a mí’, ‘Ahora te puedes marchar’, entre muchas más.

El ‘Sol’ como también lo conocen sus fanáticos, ha estado envuelto en diferentes polémicas como el no reconocer desde un inicio como su hija a Michelle Salas, que nació de un romance que tuvo con la actriz Stephanie Salas.



Igualmente, a sus 18 años, en el programa de Verónica Castro se le preguntó por una niña y un niño, de los que se estaba diciendo que eran sus hijos. Luis Miguel negó que tuviera algún tipo de parentesco con ellos. “Ya no saben qué inventar. Ahora resulta que soy papá. Que yo sepa no”, señaló.

¿Luis Miguel tiene hijo ilegitimo?

Ahora, el cantante, de 53 años, vuelve a estar en la mira de muchos y es que, a través de TikTok, se ha hecho viral un video en el que un joven presume su gran parecido con el artista.



Christopher Tornel oriundo de Mérida, Yucatán, publicó en la red social una serie de fotos de una mujer posando feliz junto a Luis Miguel y agregó las palabras: “Mi mamá y sus fotos antiguas”.



Seguidamente, añadió unas fotos de sí mismo desde que era un bebé hasta la edad adulta para acompañar todo de la canción ‘Dame’.



Esto, generó reacciones como: “¿Por qué tu mami tiene tantas fotos con Luis Miguel?”, “¿Insinúas que eres hijo de Luis Miguel?”, “Y qué te dice tu mamá respeto al parecido con Luis Miguel?”, “Tranquilo, tu secreto está a salvo con nosotros”, “Tu mamá dijo no diré nada, pero habrá señales”, “No hay pruebas, pero tampoco dudas jajaja”.

En la descripción del clip, Christopher Tornel, de 26 años, agregó: “No soy, solo por diversión y admiración al ‘Sol’”.

Ante la popularidad que este video ganó, la usuaria ‘popgirl80s’, aseguró ser amiga de la mujer que está junto a Luis Miguel y expuso que Christopher no es hijo de ella y mucho menos tuvo una relación con el cantante.

Añadió que el nombre real de la mujer es Fanny Freda y desde hace años ha sido fanática del ‘Sol’. “Este chavo se robó su contenido, lo subió a TikTok, se hizo súper viral y ahora está circulando como si fuera su contenido. La verdad es que no, no es justo, de alguna u otra forma se está inventado una historia que no es”.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

