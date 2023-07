El anhelado regreso a los escenarios de los integrantes de RBD, la banda mexicana que adquirió popularidad a inicios de los 2000, no ha estado exento de inconvenientes. A pocas semanas de iniciar la gira por el continente americano, Anahí, una de las vocalistas principales del grupo, sufrió un accidente.

A través de sus historias de Instagram, la recordada ‘Mía Colucci’ contó que, mientras se encontraba en la elaboración del molde para los i'n-ear' (audífonos que se ponen dentro del oído), el material se rompió y una parte de la mezcla quedó dentro de su órgano sensorial.

“Creo que nunca había llorado de un dolor así”, escribió en la publicación hace un par de semanas atrás.



En diálogo reciente con ‘People en Español’, la actriz y cantante mexicana explicó que la extracción con pinzas no solo provocó la lesión del conducto, sino también la perforación del tímpano. Esto generó una pérdida temporal de su audición.



Desde entonces, Anahí ha estado en proceso de recuperación e informando constantemente a sus fanáticos acerca de su estado de salud. Hace unos días atrás, la integrante de RBD confesó que, aunque no escucha nada por uno de sus oídos, seguirá adelante con el tour.

Anahí sufrió una perforación en su tímpano. Foto: Instagram @Anahi

“Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor, pero debo empezar a escuchar pronto. Sé que así será”, dijo inicialmente la artista, quien también agradeció a sus seguidores por todos los mensajes y las preguntas que le han enviado.



La actriz mexicana dio un parte de tranquilidad a los aficionados al afirmar que, incluso si no alcanza a recuperar completamente la audición para cuando inicie la gira, se subirá a los escenarios a dar todo de sí misma.

“Yo les juro que daré todo en ese tour, de eso no tengan duda. Si no está al 100 por ciento ese oído, tenemos otro. ¡Nada nos frena!”, concluyó Anahí para sus más de 11 millones de seguidores.

Anahí señaló que seguirá adelante con la gira. Foto: Instagram: @anahi

Respecto a este preocupante episodio de su vida, la cantante habló con la revista mencionada anteriormente, y señaló que el incidente con la elaboración de los in ears vino a “decirle algo” y a dejarle un aprendizaje. “Tal vez tenía que dejar de escuchar para escucharme”, reflexionó.



En las plataformas digitales, Anahí ha venido mostrando fragmentos de los ensayos y emocionando a sus fans con conmovedoras palabras que no hacen más que reafirmar el regreso de las corbatas y las icónicas canciones que marcaron a más de una generación.

A ‘People’, dijo: “Voy a ensayar mucho para aprender a cantar escuchando solo con un oído. El tour no espera”.



‘Soy Rebelde Tour’ iniciará el 25 de agosto en Texas, Estados Unidos, y se extenderá por Houston, Nueva York, Chicago, Miami, San Francisco y, entre otras ciudades, Los Ángeles. Además de sus presentaciones en Brasil, la banda también vendrá a Colombia, donde actuará en cuatro fechas.



Anahí viajará acompañada de sus hijos: Manuel, de 6 años, y Emiliano, de 3. En su travesía por el continente americano también hará presencia su compañero de vida, el político mexicano Manuel Velasco y con quien ha formado una sólida familia.



Al igual que Puente, Dulce María y Maite Perroni también se convirtieron en mamás recientemente, y esto, según la actriz que dio vida a ‘Mía Colucci’ supone una ventaja en su tour.

“Estamos en una etapa tan bonita, tan plena. Hoy somos mamás; somos mujeres que hemos pasado por tanto para estar hoy aquí desde este lugar donde lo que nos mueve es totalmente el corazón”, mencionó Anahí en la entrevista citada.

Es oficial: RBD anuncia concierto en Medellín

