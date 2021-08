Lista para todo: Shakira muestra lo que lleva al interior de su carro

Un video publicado por Shakira se viralizó en redes sociales.



La barranquillera, quien suele despertar elogios por su carrera musical, esta vez sorprendió a sus seguidores por las ‘herramientas’ que lleva con frecuencia en su vehículo.

Shakira subió el video en su cuenta de Instagram.



En el metraje ella aparece al volante de su carro. Luego se baja y abre el baúl para exhibir los ‘tesoros ocultos’ en el amplio espacio de su camioneta.



De forma insólita, Shakira guarda, literalmente, objetos que sirven tanto para la nieve como el frío, la lluvia y todo tipo de climas y escenarios. En definitiva está lista para todo.

Shakira mostró su faceta más familiar en el video de Instagram. Foto: Juanjo Martín. EFE

La barranquillera tiene agrupadas varias maletas de viaje, cascos de protección, patinetas, tablas de surf y otros elementos de ‘esparcimiento’ que, sin duda, están muy bien ubicados, como si acaso jugara tetris con los elementos de su baúl.



“Todos estos patinetes, la merienda, que no me puede faltar, tablas, cascos para mis hijos. Así estamos, así vivimos últimamente”, indica la cantante en el video titulado, como no podía ser de otro modo, ‘¡El interior de mi auto!’.

La publicación alcanza, hasta el momento, más de 300 mil ‘me gusta’.



Los comentarios están llenos de felicitaciones, pues muchos seguidores de la artista resaltan la insólita ‘prevención’ con la cual viaja Shakira en su vehículo.

Un internauta comentó que, entre los múltiples implementos, también lleva “sabiduría, conocimiento, bienestar, vida… ¡Llevas vida!”.

La vida privada de Shakira, particularmente el ámbito familiar, ha sido una de las facetas que más ha llamado la atención de sus seguidores.



Ella lleva una relación de poco más de 10 años con Gérard Piqué, central del Barcelona. Tienen dos hijos: Sasha y Milán.



Es por ellos por quienes equipó su camioneta con ‘todos los juguetes’.

Shakira y Piqué formaron una familia y tienen dos hijos: Milán, de 3 años, y Sasha, de uno. Foto: Archivo particular

