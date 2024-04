Video: Shakira mostró cómo se ve al natural a sus 47 años: así es su rutina de belleza

hakira es una de las artistas internacionales que más ha llamado la atención desde hace algunos años, gracias a las canciones que ha lanzado relacionadas con su separación del exfutbolista Gerard Piqué. es una de las artistas internacionales que más ha llamado la atención desde hace algunos años, gracias a las canciones que ha lanzado relacionadas con su separación del exfutbolista

En marzo, la barranquillera publicó el álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ en el que recopiló todos esos sencillos y añadió unos más que ya no tienen nada que ver con el padre de sus dos hijos.

Varios de los temas han sido tendencia en plataformas musicales como Spotify o YouTube, por esto, Shakira se ha aventurado a sacar coreografías que han llamado la atención de sus millones de seguidores, quienes la replican y las comparten en redes sociales como TikTok.

Constantemente, la intérprete de ‘Puntería’ está promocionando sus canciones, pero una de sus publicaciones llamó la atención recientemente y es que allí se deja ver sin maquillaje.

Shakira presumió su piel en Instagram

En la publicación, que lleva el título de ‘Get ready with me’ y que ha sumado más de 370 mil me gusta, se ve a la cantante posar frente a su cámara sonriendo. Seguidamente, inició aplicándose hidratante en los labios, corrector en los ojos y base en todo su rostro.

La rutina de maquillaje continuó con polvo compacto, iluminador, pestañina, delineador de cejas, labios, nuevamente hidratante y finalmente labial.

Shakira demostró que no usa mucho maquillaje para poder lucir bien en cada una de las actividades que debe enfrentar cada día.

Cabe mencionar que, en el 2021, la colombiana, de 47 años, le contó a la revista ‘Glamour’ que cuida su piel usando todos los días protector solar, igualmente, después de la pandemia añadió a su ‘skin care’ suero de vitamina C que favorece la producción de colágeno.

