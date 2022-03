La cantante colombiana Shaira, quien alcanzó el reconocimiento por ganar el concurso ‘Factor XS’, publicó un comunicado de prensa en el que explica la situación que vivió con la Policía Nacional, específicamente con un policía de tránsito, en el Centro Comercial Parque de la Colina, en Bogotá.

¿Qué fue lo que pasó?

Shaira, de 18 años, se encontraba el 11 de marzo, Día sin IVA, afuera del centro comercial tratando de encontrar un espacio donde estacionarse. Al ver la cantidad de carros, su madre Francy Emilce Ruiz decidió bajarse para ir haciendo las compras mientras su hija conseguía un parqueadero.



Al ver la cantidad de vehículos, la cantante decidió esperar un momento en la calle con las estacionarias prendidas. En ese momento, según ella, la abordó un policía de tránsito para pedirle que moviera el carro.



Sin embargo, la artista no podía moverlo, ya que, como explicó, tenía más carros al frente. Para aquellos instantes llegó su mamá, quien vio al policía discutiendo con su hija. Al parecer en ese momento, el uniformado reconoció a Shaira como una figura pública y comenzó a grabarla con un celular.



Ella le contestó: “pues si usted me va a grabar a mí, yo tengo todo el derecho de grabarlo a usted”. Al ver su respuesta, el policía le habría pedido que se bajara del carro.



En el comunicado la intérprete de ‘Mi Mejor Momento’ y ‘No sé’ detalló: “Es allí en donde me siento impotente y desprotegida al ver que solamente a mí, en medio de más de diez vehículos detenidos en la zona, me piden que descienda del vehículo”.



Al ver que habrían tratado a su hija supuestamente de forma despectiva, la señora Emilce también empezó a discutir con el uniformado. La joven artista relató que en ese momento llegó un transeúnte, quien entró a la conversación y empezó a tergiversar lo que ella decía.

Después llegó el abogado de la joven, pero en un principio el uniformado, al parecer, no quería que se acercara nadie a mediar en la situación. Por tanto, a Shaira le fue impuesto un comparendo y ahí se diluyó la discusión.



La joven ha comentado que por esta situación ha recibido amenazas y comentarios ofensivos en sus redes sociales por parte de algunos policías y sus familiares. Su equipo legal, dijo, ya se está encargando del tema.

‘Tengo el derecho a defenderme’

Ante las críticas Shaira comentó: “Yo no permito que nadie pase por encima mía y que ya creen que estoy sacando las uñas, pues sí, tienen toda la razón. Yo soy una persona calmada, pero a punta de amenazas no funciono, creo que ninguno”.



A lo que agregó: “Si soy grosera por no dejarme pisotear de nadie, pues sí, soy grosera porque si algo tengo en la vida es carácter”.También añadió que no va hablar más del tema y que ella solo se estaba defendiendo de los supuestos malos tratos del policía.

