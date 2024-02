Filtraron supuesto video íntimo de Rubén Lanao, acordeonero de Silvestre Dangond

Por medio de las redes sociales se filtró un supuesto video íntimo de Rubén Lanao, el acordeonero del cantante vallenato Silvestre Dangond, el video desató polémica en redes sociales por la protección de la privacidad del músico.



Aunque el acordeonero no se ha pronunciado al respecto y su rostro no es visible en la grabación, los internautas pidieron respeto por la privacidad de la mujer que aparece en el video.



(Además: ¿Quién es el esposo de Carla Giraldo y papá de sus dos hijos? Lo que se sabe).

"Me aterra y me da un poco de vergüenza leer a tantas mujeres pidiendo que les pasen el video de Rubén Lanao. ¿No se detendrán por un segundo a pensar que están pidiendo que exhiban la intimidad de otra mujer?", comentó un usuario.



"Si vieran lo bajo que se ven las mujeres pidiendo el video de Rubén Lanao, no estuvieran escribiendo. Esas son las primeras que salen a darse golpes de pecho y decir 'hay que apoyarnos entre mujeres', sin saber cómo la está pasando ella", añadió otro.



(Siga leyendo: ‘La pupuchurra’ genera discordia en La casa de los famosos y entra en llanto).

Hasta el momento, Rubén Lanao no se ha pronunciado respecto a las imágenes filtradas. Hasta el momento se conoce que acompañará a Silvestre Dangond el próximo 20 de abril en el Atanasio Girardot, en Medellín y el 18 de mayo en el estadio El Campín en Bogotá.

