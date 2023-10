(Video) Señalan a Shakira de ‘empujar’ a una señora: fans la defienden

El nombre de Shakira no ha dejado de aparecer en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues desde que anunció su separación con Gerard Piqué, la barranquillera ha llamado la atención, ya que los fans quieren saber como se desarrollará esta nueva etapa en su vida.

Sin embargo, en las últimas horas, la intérprete de 'Monotonía' ha vuelto a ser tendencia, pero en esta ocasión no es por una buena razón, pues algunos de sus seguidores la acusan de ser grosera y antipática.



En diferentes redes sociales, ha circulado un video, del cual no se conoce su origen ni contexto, en el que se puede ver a la artista supuestamente empujando a una señora que la estaba esperando para acercarse a ella y saludarla.



(Lea también: Shakira recibe demoledor ataque de exempleado: 'Era difícil y peligroso estar con ella').



Este clip se ha vuelto muy popular y varios internautas han salido a la defensa de Shakira, pues no quieren que su imagen se vea manchada. En ese sentido, han argumentado que posiblemente fue culpa de la mujer por acercarse demás a ella, algo que la hizo sentirse incómoda.

Otras personas han comentado que no es Shakira quien empuja a la mujer, sino uno de sus escoltas que la hace a una lado para que no tropiece con ella, pues algunos afirman que luego se subió al carro y se tomó fotos con los fans y les dio autógrafos.



"La señora se le pone enfrente como para que se detenga a fuerza, obvio si ella está invadiendo el espacio personal, ella también tiene derecho a hacerla a un lado"; "Ojala alguien suba otro ángulo por qué de tantos que están grabando se tenía que subir este video que se ve pésimo y hasta parece recortado", se lee en los comentarios.



(Lea también: Gerard Piqué, a prepararse: Shakira y Bizarrap tendrían un segundo 'round').



Por otro lado, algunos internautas han criticado a la cantante y han asegurado que esta no es la primera vez que ella es grosera con sus fans o con los paparazzi que la rodean.

"Imagínate salir bien contenta de tu casa para ir a ver a tu ídolo y tu ídolo te salga con ese empujón de 'quítate de mi camino'"; "Si ella la empuja… entre cielo y tierra no hay nada oculto"; "Es maleducada se cree la Coca-Cola del desierto", se lee en los comentarios.

Shakira protagonizó la Semana de la Música Latina de Billboard

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

'Qué pereza haberme metido con Aida': Westcol habló de su relación con la influencer

Anuel AA fue operado de urgencias: 'Fue cuestión de vida o muerte'; esto se sabe

Tiktoker enciende las alarmas al mostrar un celular lleno de Chinches