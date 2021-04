Video: se quemó el rostro mientras le preparaban cóctel flameante

Marissa Daniel, una joven oriunda de Baltimore (Estados Unidos), sufrió graves afectaciones en su rostro y parte del cuerpo luego de ser alcanzada por las llamas de una bebida flamante que estaba siendo preparada por meseros del restaurante mexicano Las de Guanatos, ubicado en Cancún, México.



La joven denunció por medio de su cuenta en Facebook que el pasado 4 de abril se encontraba compartiendo con sus amigos en el local y en medio de una especie de show, hubo un accidente que las afectó a ella y a una de sus acompañantes.



Mesero quema accidentalmente a la turista Marissa Daniel, cuando preparaba una bebida flameante, durante un cumpleaños, celebrado el pasado 4 de abril, en el bar Los Guanatos en #Cancun, Quintana Roo la empresa se niega hacerse responsable de las quemaduras de 2do grado. pic.twitter.com/ZxfnegMDMw — No soy Paquito (@fran_morenog84) April 13, 2021

En el video, que ya se ha viralizado con rapidez en redes sociales, se puede evidenciar el momento cuando el mesero prepara la bebida, pues parece ser un espectáculo común para entretener a los turistas.



Unos instantes después de iniciar el clip, al agregar más alcohol en dirección al fuego de la bandeja, el líquido se riega y cae sobre la pierna de una de las jóvenes. Allí entra en cámara Marissa, pues se acercó con el fin de apagar las llamas.



Sin embargo, el mesero, al parecer, no se percató de lo ocurrido y continuó con el espectáculo. Entonces, hubo una llamarada enorme que salió disparada en dirección de la clienta: “sufrí quemaduras de segundo grado en todo el lado izquierdo, en mi cara, brazo y oreja, incluso perdí algo de cabello”, relata Marissa en su publicación.



Queman rostro de turista estadounidense en "Las de Guanatos" en Cancún



El incidente ocurrió durante la celebración de un cumpleaños donde el mesero preparó una bebida flameante pic.twitter.com/ezu4HVsmpl — Diego De Luna (@delunadiego) April 11, 2021

Además la joven denuncia que no recibió la ayuda oportuna de los empleados, “el personal reaccionó muy mal a la situación. No me ofrecieron ayuda, simplemente me miraron sin palabras. Estoy traumatizada por decir lo menos. Estoy buscando tomar medidas legales contra los responsables y este establecimiento”.



Por otra parte, el restaurante no se ha pronunciado sobre la situación hasta el momento.



Los amigos de Marissa iniciaron una colecta por medio de la plataforma ‘GoFundMe’, allí buscan recaudar fondos para pagar el tratamiento y la posterior recuperación de las heridas ocasionadas a la joven.



