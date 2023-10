Video: sacerdote desata euforia en las redes sociales por su físico

En los últimos días, se han hecho viral en las redes sociales varios videos que capturan a un sacerdote en plena misa, desatando una inusual euforia entre las asistentes al evento religioso.



Las imágenes se han hecho viral en plataformas como TikTok, donde las creyentes han compartido su asombro ante la apariencia física del religioso.

Los videos muestran al sacerdote en la iglesia del Señor de Luren de Ica, Perú, donde realiza sus labores religiosas con normalidad. Aunque las asistentes no dejan de tomar videos y fotos de él, el cura parece no inmutarse y no pide que se detengan.

Durante la eucaristía, el sacerdote se desplaza por la iglesia para llevar a cabo sus tareas pastorales.



Sin embargo, en un momento dado, decide acercarse a los fieles para saludarlos. Esto desencadena una ola de emoción entre las presentes, quienes le piden la bendición con entusiasmo, y el religioso responde con una sonrisa y gestos amables.

La inusual situación ha desatado un inesperado fenómeno en línea, planteando cuestiones sobre la relación entre la religión, la admiración por figuras públicas y la forma en que las redes sociales pueden magnificar situaciones cotidianas de manera inesperada.



La Iglesia no ha emitido comentarios oficiales al respecto, y el sacerdote mantiene una actitud amable y abierta hacia sus feligreses, quienes siguen compartiendo y comentando el video en las redes sociales.

Las imágenes se han viralizado rápidamente en internet, y las usuarias no solo han expresado su admiración por el sacerdote como figura religiosa sino que también han dejado mensajes atrevidos.

"Padre yo me entrego en cuerpo y alma a usted", "Alguien sabe que iglesia es para aportar con donaciones", "Por los clavos de Cristo, acabo de sentir el llamado de Dios. Necesito verlo para que me ayude a elevar mis plegarias", "Y de repente las devotas aumentaron", fueron algunos de los comentarios expresados por los usuarios.

