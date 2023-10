Video: robaron a la influencer Alejandra Villeta y este fue el dinero que le gastaron

Alejandra Villeta, la popular influencer colombiana conocida por su contenido humorístico, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una experiencia poco convencional que compartió a través de su cuenta de TikTok.

(Lea también: Piloto que quiso apagar motores del avión en pleno vuelo comió hongos alucinógenos).

La joven creadora de contenido reveló que había sido víctima de un robo relacionado con su tarjeta de débito y proporcionó detalles inusuales sobre las compras realizadas por el ladrón.

En un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, Alejandra Villeta comentó que el ladrón que le robó su tarjeta de débito había realizado varias compras inusuales. La influencer procedió a enumerar las compras en el video, lo que generó asombro y risas entre sus seguidores.

"¿Quieren que les lea lo que compró el ladrón que me robó ayer la tarjeta débito?" preguntó Villeta en el video.

(Siga leyendo: ¿Qué es Miss Grand Internacional y porqué María Alejandra López es tendencia?).

El relato de las compras del ladrón comenzó con la adquisición de $160 mil pesos de pan en una panadería llamada 'Chochas y Panochas'. La influencer bromeó: "O era el pan de la última cena o estaba pagando por otro tipo de pan."

La siguiente parada del ladrón fue en un lugar llamado 'Juvenal Spa', donde le cobraron $200 mil pesos. Alejandra Villeta continuó su narración, detallando que el ladrón también gastó otros $200 mil pesos en una zapatería y en una carnicería llamada 'Mireya'.

Finalmente, para sorpresa de la influencer y sus seguidores, el ladrón realizó una recarga de $10 mil pesos al celular. Alejandra concluyó su relato con humor, comentando: "Y finalmente, como para no darme tan duro, se hizo una recarga de $10 mil pesos al celular."

(De interés: Claudia Bahamón se va de Estados Unidos y vuelve a vivir en Colombia).

Reacciones de los internautas



Tras la publicación del video, los internautas no tardaron en reaccionar y expresar sus comentarios. Entre los comentarios se incluyeron sugerencias sobre la gestión de la tarjeta perdida, como bloquearla de inmediato o seguir un protocolo de seguridad más riguroso.

"¿Y no era más fácil bloquear la tarjeta de manera inmediata?", "Pero si llega un mensaje cada vez que se hace una compra", "La gente diciendo que sobre 100k toca poner clave es mentira. Yo he pagado el mercado del mes con mi tarjeta débito y solo la pongo ahí arriba y ya", "Total, a mi hace poco me salía incorrecto el pin de la tarjeta y lo que hacia era pagar al toque mientras podía ir al banco", "Me pasó lo mismo. Desayunó dos veces, luego fue de compras al Carulla", fueron algunos de los comentarios expresados por los usuarios.

El video de Alejandra Villeta ya ha acumulado más de 220 mil visualizaciones, 22 mil 'me gusta' y 139 comentarios en TikTok.



La inusual experiencia compartida por la influencer generó un debate entre sus seguidores sobre las mejores prácticas para proteger las tarjetas bancarias y cómo afrontar situaciones similares de manera más efectiva.

¿Cómo crear un video viral en TikTok?



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Kimberly Loaiza anuncia nueva canción sobre su separación de Juan de Dios Pantoja

¿Cuántos años cumplió Jamil Farah, novio de Carolina Cruz? Es 12 años menor que ella

Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su ausencia en redes: ‘Me encerraba a llorar’