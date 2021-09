Jugador del Chelsea muestra cómo lo robaron tras partido de Champions

Este 14 de septiembre empezó la nueva edición de la Champions League.



La competición de clubes más importante de Europa dejó episodios memorables en su primera fecha: el primer triunfo histórico de un equipo que, a regañadientes, se inscribió con un país aunque se considera parte de una nación independiente; el primer jugador con tres goles y el primero en anotar cuatro y, por si fuera poco, el debut de Lionel Messi en el torneo con un equipo que no es el FC Barcelona.

Sin embargo, hace poco se conoció una noticia que aún lamentan en las filas del Chelsea FC, equipo inglés que disputó su partido el martes contra el Zenit, de Rusia.}



Y es que ese mismo día, justo cuando se llevaba a cabo el encuentro, unos ladrones se metieron a la casa de uno de los jugadores más importantes de los ‘blues’.

‘Espero que podamos atrapar a estas personas y hacer justicia’

Reece James lleva varios años en la disciplina del Chelsea. Foto: Neil Hall. EFE

El defensor Reece James, con 21 años, brilló con luz propia en la anterior edición de la Champions League –y qué mejor prueba de ello que saber que hizo parte del equipo campeón– y también en la Eurocopa con Inglaterra –esa selección llegó a la final y perdió contra Italia por penales–.



Sus actuaciones le valieron convertirse en uno de los pilares principales de la defensa del Chelsea. Por ello, no podía perderse el encuentro inicial de la nueva edición de Champions.



Como no podía ser de otro modo, él fue titular.



Sin embargo, mientras jugaba con su equipo, los hampones entraron a su casa a robar.



Él mismo publicó videos de cámaras de seguridad en las redes sociales. Según se ve en las imágenes, los delincuentes se llevaron una caja fuerte. Tres personas ingresaron a la casa y sacaron el pesado artefacto mientras un cuarto, al parecer vigilando en la entrada, le abrió la reja a un vehículo con el cual trasladaron la caja.

Entre las varias posesiones valiosas que le robaron estaban dos ‘testigos predilectos’ de los triunfos reseñados al principio: su medalla de campeón de Champions y su medalla de finalista de la Eurocopa.



“Nunca guardo ninguna joya en mi casa, así que todo lo que estaba en la caja fuerte eran mis medallas (…) Estas medallas se ganaron en representación de Chelsea e Inglaterra, honores que nunca me lo pueden quitar, tenga o no las medallas físicas para demostrarlo”, afirmó el futbolista, a quien también le quitaron una tercera medalla: la obtenida por el título de la Supercopa 2021, en la cual se enfrentaron los ganadores de Champions contra los campeones de Europa League –el Chelsea venció por penales a Villarreal–.



“Hago un llamado a todos mis fanáticos de Chelsea e Inglaterra para que me ayuden a identificar y entregar a estos individuos de baja vida que nunca podrán descansar tranquilos a medida que aumentan las pruebas en su contra”, dijo.

Los ladrones robaron la casa de Reece James mientras él disputaba la primera fecha de la Champions. Foto: Instagram: @reecejames

Reece, enfurecido, indicó que, en compañía de las autoridades, ya se han concretado serios indicios sobre quiénes fueron los que se llevaron la caja fuerte.



“Afortunadamente, nadie estuvo presente durante el robo, quiero que todos sepan que estoy sano y salvo. Realmente aprecio poder contarles todo sobre mi desgracia y espero que juntos podamos atrapar a estas personas y hacer justicia”, afirmó.



El jugador recibió miles de mensajes de apoyo en la publicación de su cuenta de Instagram.



Vale destacar que, mientras ocurría el robo, James estaba en el campo del Stamford Bridge, estadio del Chelsea, disputando el primer partido de la fase de grupos de la Champions. Los ‘blues’ vencieron 1-0 con gol de –ni más ni menos– Romelu Lukaku.

Reece James (izquierda) disputó el partido mientras robaban su casa. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

El Chelsea tiene un ‘partidazo’ por delante: enfrentará al Tottenham por la liga inglesa. El encuentro se disputará este domingo 19 de septiembre a las 10:30 a. m. hora colombiana.



No se sabe si James, después de este lamentable episodio, estará presente en el partido.

