Un héroe sin capa: robó perro de su vecino para que no lo maltrataran

Gastón Sosa, un joven que vive en la provincia argentina de Misiones, subió una publicación en su cuenta de Facebook mostrando las malas condiciones en las cuales estaba el perro pitbull de su vecino.



Después que el clip se hizo viral y conmovió a los internautas, Sosa decidió ingresar a la casa de al lado y llevarse al perro para brindarle una mejor calidad de vida, sin importar las consecuencias que tuviera que enfrentar, pues, más allá de todo, estaba cometiendo un robo.

El joven, de 25 años, subió la publicación el pasado 24 de junio y escribió: “Este perro está sufriendo mucho, es un pitbull. Su dueño lo tiene atado a su suerte. Yo lo pedí para mí pero no me lo quiso dar”.



Sosa comentó que su tía también solicitó la custodia del canino, sin embargo, su vecino no accedió a la petición.



Ante la negativa del dueño, el joven y su familiar le daban comida y agua cuando podían.



“¡Sácale el perro! si nunca está, llévatelo de ahí”, “quitale la cadena”, “puedes hacer la denuncia” son algunos de los comentarios de la publicación.

Tras el polémico video, los usuarios se preguntaban qué había pasado con la criatura.



Es por eso que, en diálogo con el medio local ‘Misiones Online’, Sosa contó que decidió liberar al perro de su abandono justo al día siguiente de la publicación viralizada.



“Yo trabajo al lado y lo veía todos los días. Un día no aguanté más y le dije a mi señora que lo iba a sacar de ahí, no me importaban las consecuencias, yo quería que el pobre animal viviera”, comentó Sosa, quien trabaja en construcción.



El joven y su familia adoptaron al canino y lo llamaron Kayser.



Kayser recién llegó a la casa de Sosa. Foto: Facebook: Gastón Sosa

Días después del ‘robo’, Sosa recibió una visita de unos policías y un médico veterinario, quienes se presentaron en su domicilio para revisar a Kayser.



“Me dijeron que estoy en falta (señalado) por lo que hice y les dije que no tenía problema, que si tengo que ir preso yo voy, igual estaré contento porque el perro va a estar más que bien”, aseguró.



Luego de esta visita, otro médico revisó a la criatura y le recetó una serie de medicamentos para iniciar su recuperación nutricional y tratar otras patologías. El mismo Sosa contó que el canino probablemente sufre de leishmaniasis (una infección provocada por un parásito).



Sus vecinos realizaron varias donaciones de alimentos y medicamentos, interesados en la recuperación del pitbull.



Aunque por ahora se desconoce si su dueño va a recibir alguna consecuencia judicial, Kayser está recibiendo todo el amor que merece en su nuevo hogar. De hecho, aquel dueño anterior no se ha pronunciado frente al ‘robo’ de su mascota.



Los días de Kayser viviendo bajo condiciones indignas terminaron.

